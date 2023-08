Abertura da Semana da Pátria acontece nesta sexta-feira, no Palácio Rio Madeira

Para celebrar o início das atividades de comemoração dos 201 anos de Independência do Brasil, o Governo de Rondônia vai promover a cerimônia de abertura da Semana da Pátria na próxima sexta-feira (1º), a partir das 8h, no Palácio Rio Madeira – PRM, em Porto Velho. A solenidade vai reunir as forças militares estaduais e federais, além de todos os órgãos do Poder Executivo.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a celebração do Dia da Independência do Brasil, “é um momento de homenagem histórica e cultural, que simboliza a soberania e identidade nacional. É preciso lembrar da nossa história, nossa luta diária e conquistas, levar o patriotismo no peito e reforçar a ordem e o progresso que levamos na nossa bandeira”, evidenciou.

Na solenidade, haverá o hasteamento das bandeiras nacional e estadual, além da presença das bandas militares. Os servidores também terão a oportunidade de apreciar o acendimento da “Pira da Pátria”, que permanecerá durante toda a semana com a chama acesa no pátio do Palácio Rio Madeira. O início das comemorações vai ocorrer com a chegada do Fogo Simbólico da Pátria, que será conduzido pelo estudante Danilo Silva, que é deficiente visual e foi campeão no Pan-Americano de Judô, neste ano.

PROGRAMAÇÕES

Durante toda a semana que antecipa o 7 de setembro, serão realizadas distintas comemorações pelas secretarias e Autarquias do Estado, a exemplo da Secretaria de Estado da Educação – Seduc, que desenvolverá atividades junto às escolas; as corporações da Segurança Pública, como o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia – CBMRO e Polícia Militar do Estado de Rondônia – PMRO, com atividades internas e externas.

Além da Abertura da Semana da Pátria, o diretor da Casa Militar, Clodomar Rodrigues incentiva a população para que prestigiem o desfile de comemoração da Independência do Brasil, na quinta-feira (7). “O evento de abertura que marca a história do país, poderá contar com a participação dos servidores no início do horário de expediente, que logo depois, seguem com as atividades normais de trabalho. O desfile do 7 de setembro, que neste ano será realizado durante o período da manhã, deve atrair a população em peso, preenchendo as arquibancadas para celebrar a independência do país”, ressaltou.

DESFILE

Neste ano, o desfile cívico será realizado a partir das 8h. As bandas militares estarão entoando músicas populares até o horário de início oficial, marcado para as 8h, e permanecerão tocando durante todo o trajeto na Avenida dos Imigrantes, no trecho entre as Avenidas Prefeito Chiquilito Erse e Avenida Jorge Teixeira. O evento vai contar com a participação de autoridades, bem como a presença do governador de Rondônia, Marcos Rocha.

De acordo com a programação do desfile cívico para este ano, 11 escolas estaduais e quatro municipais darão início, seguidos das entidades civis, como instituições religiosas, maçonaria e bombeiros civis. Por fim, será a vez de todas as forças militares, como Marinha do Brasil – MB, Exército Brasileiro – EB, Força Aérea Brasileira – FAB, Polícia Militar – PMRO, Polícia Federal – PF e e Polícia Rodoviária Federal – PRF, além de Corpo de Bombeiros Militar – CBMRO e outros órgãos de Segurança, estaduais e municipais.

