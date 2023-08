Abertura do 4º lote impulsiona as inscrições para a 1ª Corrida da Independência que será realizada dia 3 de setembro

O Departamento Estadual de Trânsito – Detran Rondônia está presente na 38ª Exposição Agropecuária de Ariquemes – Expoari, que teve início no sábado (29) e segue até o próximo domingo (6). O evento está sendo realizado no Parque de Exposições em Ariquemes.

Por meio da Escola Pública de Trânsito – EPT, voluntários realizam uma série de atividades educativas e interativas com foco na conscientização no trânsito para crianças e adultos. Dentre as ações, estão a arte na pele, escultura com balão, jogos para as crianças e teste no etilômetro realizado pela equipe da Diretoria Técnica de Fiscalização e Ações de Trânsito – Dtfat.

Além disso, os visitantes têm a oportunidade de tirar fotos com a Tia Vavá e seu boneco Didico, assim como os famosos mascotes Vidinha e Ligadinho. Utilizando óculos simulador de embriaguez, o público também participa do circuito de realidade virtual, no qual os participantes caminham entre cones, tento a mesma sensação de uma pessoa sob efeito de álcool. O diretor da EPT, Renato de Moraes Ramalho explica que o objetivo da experiência é mostrar como o álcool afeta o comportamento e a capacidade das pessoas, colocando em risco a segurança no trânsito.

Segundo o diretor-geral do Detran, Léo Moraes, as atividades educativas da Escola Pública de Trânsito se destacam em locais de feiras e festas. “Essas ações são reforçadas para alertar a população e contribuir para um trânsito mais seguro. Nessas situações, de maneira espontânea, as pessoas procuram o Detran para se informar e são sensibilizadas sobre os perigos de misturar álcool e direção, uma combinação infelizmente comum nesses ambientes”, afirmou.

Em todas as noites da 38ª Expoari, é realizado sorteio de uma bicicleta para àqueles que visitam o stand do Detran/RO.

Fonte: Governo RO