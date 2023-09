Abertura do segmento de Bandas e Fanfarras do Festival Estudantil Rondoniense de Artes é marcada com oficina didática aos participantes

O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia – Ipem, em conjunto a uma operação nacional, realizou fiscalização em Porto Velho, para verificar a quantidade de Gás Liquefeito de Petróleo (Gás GLP). Essa ação teve como objetivo, garantir que o consumidor receba o produto correto e seguro em sua residência.

A operação começou no dia 4 de setembro e se estenderá até 28 de setembro, abrangendo outras cidades do interior. Durante as inspeções, as equipes do Ipem realizaram os devidos procedimentos para assegurar que os padrões de qualidade e quantidade estivessem segundo as regulamentações vigentes.

O presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia, Carlos Albuquerque destacou que, o órgão está sempre atento à segurança dos consumidores. “O Ipem está sempre em alerta quanto à fiscalização do Gás GLP. Como faz parte da cesta básica ele é verificado todos os meses, nos 52 municípios pelos quais estamos trabalhando e é um produto de alta rotatividade, por isso sempre consta na nossa agenda de trabalho”, afirmou.

Embora tenham surgido suspeitas durante a fiscalização, alguns lotes não foram reprovados, pois a Portaria INMETRO 405/2021 estabelece tolerâncias dentro dos padrões aceitáveis. Entretanto, duas unidades foram reprovadas devido à ilegibilidade da tarja da botija, impossibilitando determinar seu peso real. Essas unidades serão submetidas a um processo de fiscalização do gás de cozinha e garante segurança do produto em Porto Velho e requalificação antes de retornarem aos postos de revenda.

CUIDADOS

É fundamental que os consumidores estejam atentos ao adquirir gás de cozinha; não aceitar botijas com lacres rompidos, porque isso pode indicar a possibilidade de vazamentos ou adulterações. Caso detectem qualquer odor de gás durante o manuseio é crucial entrar em contato imediatamente com a empresa fornecedora.

Além disso, ao receber o produto em casa, os consumidores devem verificar se ele possui lacre, se há alguma avaria visível na embalagem e, durante a instalação, certificar-se de que não há vazamentos. A segurança é de extrema importância quando se trata de gás de cozinha, uma vez que existem riscos potenciais de explosão e intoxicação.

Para a Metrologista Elli Maus, a operação do Ipem e a vigilância constante sobre a qualidade do Gás GLP contribuem para garantir a segurança e tranquilidade dos consumidores. “O nosso trabalho é assegurar que a população possa utilizar esse produto essencial de forma adequada e confiável em seus lares”, finalizou.

Fonte: Governo RO