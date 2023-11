Abertura dos Jogos da Juventude Universitária de Rondônia acontece nesta quarta-feira em Porto Velho

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (Iperon) realizará audiência pública, na próxima terça-feira (5), das 9h às 12h, no Auditório da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, com o objetivo de prestar contas aos servidores, beneficiários e sociedade em geral, mediante apresentação do relatório de governança corporativa, relatório da avaliação atuarial e dos resultados da política de investimentos de 2023.

Na ocasião, serão apresentados relatório de governança, contendo o quantitativo de servidores ativos, aposentados e pensionistas, assim como resumo da folha de pagamento de benefícios e outras despesas. No relatório atuarial, será exposto o curso previdenciário total, a evolução do resultado do equilíbrio financeiro atuarial e o plano de custeio.

Os investimentos serão apresentados por meio do fluxo de entradas e saídas de recursos, as atividades dos órgãos colegiados, as principais reuniões e decisões tomadas pelos conselhos administrativo, fiscal e o comitê de investimentos. Na audiência, também serão demonstradas as atividades institucionais e as estatísticas dos canais de atendimento.

A audiência será realizada em formato híbrido, sendo transmitida pelo canal do Instituto, de modo que o público poderá enviar perguntas à equipe do Iperon, tanto presencialmente, como também pelo chat do canal, que serão respondidas ao final do encontro. Para assistir a audiência presencialmente, o participante deve ir até a Assembleia Legislativa, portando um documento pessoal com foto. A transmissão será feita em tempo real pelo canal do Iperon.

Fonte: Governo RO