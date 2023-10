Abertura dos Jogos dos Servidores Públicos teve competição e confraternização na Capital

No sábado (28), às 8h, o Estádio Aluízio Ferreira foi palco da solenidade de abertura dos Jogos dos Servidores Públicos em Rondônia. Um evento dinâmico, promovido pelo Governo do Estado, que reuniu delegações, com quatro competições eletrizantes. No período da tarde, o Ginásio Fidoca recebeu as competições de vôlei masculino. O resultado dos jogos podem ser conferidos no link. A rodada de voleibol, continuou no domingo pela manhã e tarde.