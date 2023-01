ABIF de Nova Mamoré recebe recursos de emenda parlamentar do Deputado Adelino Follador

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) aprovou o Projeto de Lei 202/2022, que muda o nome do hospital infantil Cosme e Damião para Dra. Antonieta Rodrigues Gama. A aprovação, por unanimidade, ocorreu durante a última sessão de 2022 na Casa Legislativa, dia 30. O projeto é de autoria do deputado Williames Pimentel (MDB).

Após a apreciação, os deputados concordaram sobre a escolha do nome, visto que a médica pediátrica Antonieta Rodrigues Gama teve grande contribuição no desenvolvimento na saúde pública do Estado. Antonieta dedicou-se ao exercício da medicina em Rondônia desde 1993 até sua morte, em novembro de 2022. Ela também foi diretora do hospital Comes e Damião de 2013 a 2019. Era natural da Paraíba e tinha 59 anos quando morreu vítima de um câncer no estômago

Nas palavras do deputado Pimentel a “dra. Antonieta era uma mulher, que nos últimos dias, ainda em vida, atuava defendendo o que sempre acreditava: a medicina como sacerdócio. Esse pedido que faço à Casa para que aprove essa mudança para o nome de uma mulher honrada, uma médica que deixou um legado de que a medicina é acima de tudo vocacionada e mais ainda, ela tem que dar amor ao próximo”, disse o parlamentar.

Texto: Secom ALERO | Foto: Arquivo pessoal