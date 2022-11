Abracinho lança parceria com Correios na luta contra o câncer infantil

Divulgação O mascote do projeto Abracinho

O projeto Abracinho, de combate ao câncer infantil, lançou neste fim de ano uma parceria com os Correios. Agora, todas as agências poderão recolher doações e receber, em forma de gratidão, o Abracinho.

A iniciativa é um projeto social do Instituto Best Wishes. Pela primeira vez na história do Abracinho, as doações, que antes aconteciam apenas na loja virtual, estão disponíveis em todo o Brasil por meio da parceria com os Correios. A expectativa é que, com a alta de arrecadação, seja possível manter e ampliar o apoio de Hospitais e Instituições que estão na linha de frente.

Hoje, o Brasil apresenta uma taxa de mortalidade que chega a atingir 2.565 anuais, segundo o Atlas de Mortalidade por Câncer do Inca (Instituto Nacional de Câncer). É por isso que esta parceria faz toda diferença.

Para participar da campanha, basta se dirigir à agência dos Correios mais próxima e escolher a forma que prefere ajudar: a cada R$ 45 doados, a pessoa pode optar por receber um Abracinho de pelúcia em casa ou, se preferir, poderá realizar uma doação a partir de R$ 10. Este valor impacta diretamente no tratamento e ajuda a aliviar os custos com os mais de 8 mil novos casos que surgem todos os anos.

Saiba mais sobre o projeto, os embaixadores e os institutos atendidos no site Dê um Abracinho .

Fonte: IG Nacional