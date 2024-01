Academia da Face: Pioneira em Inovação na Estética Facial e Corporal

Em meio a um crescimento notável de mais de 400% no número de franquias no ano de 2023, a Academia da Face, liderada pelo CEO Thiago Palazzini, traça uma estratégia arrojada de expansão com a introdução do modelo store in store. Assumindo a liderança da Academia em 2023, Thiago liderou a expansão da marca, com pontos estratégicos nas principais cidades do Brasil, incluindo São Paulo.

“Como CEO da Academia da Face, estou entusiasmado com a expansão e crescimento da marca em tão pouco tempo. Nos tornamos uma referência tanto para o público feminino quanto masculino, que busca serviços inovadores e atendimento de excelência. Iniciamos a expansão em 2023, atingindo 30 unidades entre inauguradas e em implantação. Com uma visão ambiciosa, nossa projeção para 2024 é alcançar mais 50 unidades, consolidando nosso alcance nacional, e em 2025, miramos a conquista de 100 unidades. Estou empolgado com o que está por vir e ansioso para continuar transformando o cenário da estética com nossa marca”, destaca Thiago.

Dois projetos estão atualmente em andamento na cidade de São Paulo, em pontos estratégicos e “badalados”, solidificando a presença da Academia da Face no coração cosmopolita do país. A estratégia inovadora de Thiago Palazzini, aliada à expertise dos fundadores Dr. Alberto Cordeiro e Dr. Willian Ortega, impulsiona a marca rumo à liderança no setor da estética.

Fundada pelo renomado dermatologista Dr. Alberto Cordeiro e pelo cirurgião dentista especialista em harmonização facial Dr. Willian Ortega, a Academia da Face é uma rede de franquias de clínicas de estética. Pioneira em inovação na estética facial e corporal, a Academia da Face vai além dos padrões convencionais, promovendo não apenas beleza, mas também o autocuidado, melhora na autoestima e qualidade de vida. Essa é a história de uma academia que se destaca como líder, comprometida em proporcionar uma experiência única aos clientes e transformar o cenário da estética no Brasil.