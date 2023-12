Academia da Face: Pioneira em Inovação na Estética Facial e Corporal

Conheça a trajetória e os especialistas por trás da mais renomada rede de clínicas de estética.

Na vanguarda dos procedimentos estéticos, a Academia da Face se destaca como uma rede de clínicas comprometida em proporcionar uma experiência única aos clientes. Fundada pelo renomado dermatologista de diversas celebridades nacionais e internacionais, Dr. Alberto Cordeiro e pelo conceituado Dr. Willian Ortega, conhecido como Harmonizador das Celebridades, a Academia oferece uma variedade de tratamentos inovadores, incluindo a revolucionária musculação facial.

Impulsionada pela busca incessante por tratamentos inovadores, a Academia da Face surgiu das experiências globais do Dr. Alberto, que trouxe consigo as técnicas de treinos faciais. A parceria com o Dr. Willian, originada por um propósito comum de proporcionar saúde, beleza e qualidade de vida, resultou na criação de um projeto abrangente, integrando habilidades técnicas e visão empresarial.

Com um histórico de empreendimentos bem-sucedidos, os fundadores da Academia da Face, Dr. Alberto e Dr. Willian unem esforços para oferecer aos franqueados um protocolo completo, englobando abertura, gestão e aplicação técnica. A promessa de um desempenho rápido e eficaz, solidificando a Academia da Face como líder no setor da estética.

Esta é a história de uma academia que vai muito além da estética, promovendo não apenas beleza, mas o autocuidado, melhora na autoestima e qualidade de vida.

Experiência Técnica: Dr. Alberto e Dr. Willian na Vanguarda do Sucesso Empresarial.

Assim, desde o início, destacam-se em inovação, qualidade na prestação de serviço e as experiências dos fundadores para atrair a atenção do público.