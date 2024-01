Ação desencadeada pelas forças policiais de Rondônia combate criminalidade e reforça segurança à sociedade

A ação rápida desencadeada pelas forças policiais de Rondônia, desde a última sexta-feira (5), já surte efeitos positivos e reflete diretamente na segurança da sociedade, com a apreensão de cinco armas de fogo, duas armas brancas, 38 gramas de drogas, além de oito autuações lavradas, 15 veículos recuperados, 30 munições apreendidas, três veículos removidos, 40 pessoas conduzidas à Central de Flagrantes; dois foragidos recapturados; 11 Termos Circunstanciados de Ocorrências; dois Boletins de Ocorrências de trânsito. A força-tarefa reúne profissionais da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PM), Polícia Civil (PC), Polícia Penal (PP) e da Superintendência de Polícia Técnico-Científica (Politec), além de instituições federais.

Definida pelo Governo de Rondônia, a força-tarefa foi montada para reforçar a segurança pública em todo o Estado e combater, de imediato, a criminalidade, por meio de ações estratégicas ostensivas e de repressão ao crime. A integração de diferentes órgãos com o policiamento ostensivo, investigação e inteligência fortalece a capacidade de resposta contra organizações criminosas. As ações foram reforçadas também pelo apoio aéreo-tático do Núcleo de Operações Aéreas (NOA), com helicópteros da Segurança Pública, que auxiliaram na perseguição e captura de criminosos.

A troca de informações e o trabalho colaborativo entre as instituições são fundamentais para identificar e neutralizar ameaças. Operações conjuntas foram planejadas e executadas com eficiência, visando desmantelar estruturas criminosas complexas. A utilização de tecnologias avançadas, monitoramento e análise de dados estão sendo utilizadas e auxiliam no combate às atividades ilícitas.

GERENCIAMENTO

Segundo o titular da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), Felipe Bernardo Vital, para combater a criminalidade, foi instalado o Gabinete Integrado de Gerenciamento de Crise, fortalecendo, ainda mais, as operações e as ações das forças de segurança para uma resposta imediata, em Porto Velho. “Após as incidências de ataques e homicídios, foi aumentado o número de policiais no perímetro onde aconteceram a maioria das atuações com intuito de prender os envolvidos”, disse.

Para o comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia, coronel PM Regis Braguin, o emprego das tropas especiais, como o Batalhão de Operações Especiais, Batalhão de Choque, Batalhão de Fronteiras e Divisas, as Forças Táticas; a utilização de dados da Inteligência Policial proporcionam uma resposta mais rápida e enérgica. “As informações policiais dão conta que, esses eventos são disputas por grupos rivais e assim foram registradas tentativas de homicídios. A PMRO, desde sábado (6), tem feito prisões e apreensões na cidade de Porto Velho”, ressaltou.

Fonte: Governo RO