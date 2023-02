Ação do deputado Ismael Crispin garante ônibus escolares para cinco municípios

Na manhã desta quinta-feira (02), os municípios de Seringueiras, São Miguel do Guaporé, Nova Brasilândia d’ Oeste, Novo Horizonte do Oeste e Parecis receberam ônibus escolares adquiridos pelo Governo de Rondônia, através de indicação apresentada pelo deputado Ismael Crispin. A entrega foi realizada no estacionamento do Bloco do Pirarucu no Palácio Rio Madeira e contou com a presença do Governador de Rondônia, Marcos Rocha, da secretária de Educação do Estado, Ana Pacini, prefeitos, vereadores e gestores estaduais e municipais.

“Esse é um momento ímpar para a educação de Rondônia. Diversos municípios do Estado foram contemplados e iremos iniciar o ano letivo com muita festa. Agradeço ao Governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha por ter atendido as minhas indicações e dos demais deputados. Hoje estamos vendo o Estado investir naquilo que é primordial para o seu desenvolvimento, pois não há desenvolvimento no Estado quando não fazemos investimentos naquilo que é base, e educação é base para o desenvolvimento do Estado”, pontuou o parlamentar.

Na ocasião, o parlamentar fez questão de enaltecer os esforços da secretária de Educação, Ana Pacini e da secretária-adjunta, Débora Raposo. “Nós sabemos da luta para chegar até esse momento. Pensávamos que a guerra na Ucrânia não provocaria nada aqui para a gente, mas a vontade do Governador era entregar esses 109 ônibus escolares ainda no ano passado, contudo por atraso na entrega de peças fabricadas na Ucrânia, houve esse atraso e elas fizeram o possível para garantir que o ano letivo começasse com mais esse reforço na luta contra a evasão escolar”, finalizou.

Texto e foto: Assessoria parlamentar