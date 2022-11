Ação Educativa de Trânsito é realizada pelo Detran em escola de Vista Alegre do Abunã

O Departamento Estadual de Trânsito – Detran Rondônia, por meio da Diretoria Técnica de Educação de Trânsito – Dtet, realizou no último sábado, 5, ações voltadas à Educação de Trânsito para alunos, pais, professores e comunidade em geral da Escola Marechal Rondon, no Distrito de Vista Alegre do Abunã, conforme estabelecido no artigo 74 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, que determina a Educação para o Trânsito como direito de todos e constitui dever prioritário aos componentes do Sistema Nacional de Trânsito – SNT.

AÇÕES

As atividades aconteceram sob a coordenação da responsável pela Escola Pública de Trânsito – Eptran, professora Lucina Neves e equipe, que, durante toda a tarde de sábado promoveram atividades para crianças; como jogos educativos, pinturas, desenhos pedagógicos voltados para orientação correta da utilização do trânsito.

Para o público adulto, o agente de trânsito Márcio Secundo realizou palestra sobre o uso correto do capacete, cinto de segurança, dispositivos de retenção infantil, ingerir álcool e dirigir e suas consequências, e por fim, o papel que todos os pais devem ter na educação de seus filhos para se tornarem exemplos de cidadãos.

“Primar pela segurança de todos; educando, orientando e conscientizando crianças, jovens e adultos sobre a importância de respeitar as regras do trânsito é um dos mais importantes papéis que o Detran realiza. Juntos salvamos vidas!”, disse Lucina Neves.

A coordenadora da Eptran contabilizou que, aproximadamente 300 crianças e 70 adultos participaram da ação, gerando grande satisfação à equipe de Educação de Trânsito do Detran. “O evento já é esperado anualmente pela comunidade local, retratado principalmente na carinhosa receptividade da comunidade para com nossa equipe do Detran, a qual fica satisfeita com o trabalho realizado refletido pela felicidade no sorriso das crianças”, destacou Lucina Neves.

Os temas das ações educativas realizadas pela Dtet estão de acordo com a Resolução n° 871, do Conselho Nacional de Trânsito, que estabelece o tema, a mensagem e o cronograma das campanhas educativas de trânsito a serem realizadas de janeiro a dezembro de 2022 e fazem parte do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito – Pnatrans, criado pela Lei n° 13.614, de 11 de janeiro de 2018, no qual o Detran Rondônia aderiu no último mês de julho.

Fonte: Governo RO