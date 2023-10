Ação itinerante atende centenas de produtores rurais de Rolim de Moura

Em uma semana de campanha de multivacinação nos 52 municípios rondonienses, o Governo do Rondônia, está intensificando as ações de busca ativa, com vacinação de porta em porta, de propriedade em propriedade rural, com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal, principalmente em 18 municípios, entre esses, nove que fazem fronteira com a Bolívia e outros que não têm conseguido alcançar as metas preconizadas pelo Ministério da Saúde.

A Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa está reforçando as equipes nos municípios de Porto Velho (distritos da Ponta do Abunã), Guajará-Mirim, Nova Mamoré, Costa Marques, Pimenteiras, São Francisco do Guaporé, Alta Floresta d’Oeste e Cabixi, que fazem fronteira com a Bolívia; e nos municípios onde têm sido registradas as menores coberturas vacinais desde 2020 como Alto Alegre dos Parecis, Candeias do Jamari, Alto Paraíso, Cujubim, Campo Novo de Rondônia, Theobroma, Mirante da Serra, Parecis, Machadinho d’Oeste e Vale do Anari. De acordo com a Agevisa nestas localidades a Agência está atuando de forma complementar às equipes municipais.

VACINAÇÃO SEM FRONTEIRA

A campanha ‘Vacinação Sem Fronteira’, lançada no dia 1º, segue até 12 de outubro, exceto em Guajará Mirim, onde, devido a um recente surto de coqueluche no lado boliviano, o Ministério da Saúde, emitiu um alerta para que se adotem medidas excepcionais para evitar a introdução da doença no Brasil. Neste município a campanha se estenderá até o dia 15 de outubro. O público-alvo da campanha são crianças e adolescentes até 14 anos, mas, segundo o diretor-geral da Agevisa, Gilvander Gregório de Lima, o Estado está disponibilizando número suficiente de vacinas também às pessoas fora desse perfil. “A única ressalva é em relação a vacina contra varicela que está com baixo estoque a nível nacional. A Agevisa recebeu os imunizantes do Ministério da Saúde e os distribuiu com a mesma qualidade para as Regionais de Saúde”, explicou.

Estão sendo disponibilizadas as seguintes vacinas nas unidades de saúde e pontos de vacinação dos municípios: Para crianças: contra BCG; hepatite B; poliomielite; rotavírus; Penta; pneumocócica; meningocócica C; febre amarela; sarampo, caxumba, rubéola – tríplice viral; sarampo, caxumba, rubéola e varicela – tetraviral); hepatite A; difteria, tétano e pertussis (DTP); difteria e tétano (dT); papilomavírus; pneumocócica e varicela. Para mulheres gestantes: contra hepatite B; difteria e tétano (dT) e difteria, tétano e pertussis. Para os adolescentes há vacinas contra hepatite B; difteria e tétano (dT); febre amarela; sarampo, caxumba e rubéola – tríplice viral; papilomavirus; pneumocócica e meningocócica. Para o público adulto são oferecidas vacinas contra hepatite B; difteria e Tétano (dT); febre amarela; sarampo, caxumba e rubéola – tríplice viral; pneumocócica; varicela e, difteria, tétano pertussis.

A vacinação é considerada uma das principais e mais relevantes intervenções em saúde pública no Brasil, em especial pelo importante impacto obtido na redução de doenças nas últimas décadas. Além das vacinas do calendário básico, a Agevisa está com duas campanhas em andamento: contra gripe (Influenza) e contra covid-19, ambas para público a partir de 6 meses de idade. O objetivo é a atualização da caderneta vacinal e com isso evitar a reintrodução de doenças imunopreveníveis.

Fonte: Governo RO