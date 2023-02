Ação itinerante do Iperon leva informações previdenciárias para municípios do Estado

Estimular a relação direta com o servidor e segurado, esse é o objetivo do Projeto “Iperon Perto de Você”. Criado em 2022 pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Rondônia – Iperon, a primeira edição do projeto foi realizada no Centro Político Administrativo do Estado de Rondônia – CPA e os atendimentos foram voltados aos servidores dos órgãos estaduais.

Após a demanda de busca por informações, o projeto foi realizado também nas cidades de Guajará-Mirim, Ji-Paraná e Vilhena, levando educação previdenciária e disseminando dúvidas. O “Iperon Perto de Você” aborda assuntos como: as regras de aposentadoria e pensão por morte no âmbito do Estado de Rondônia; reforma previdenciária; cálculos e reajustes; averbações de certidão de tempo de contribuição e de serviço e demais temas tratados pelo Instituto.

“Estas ações do Governo do Estado contribuem de forma direta para atender o nosso servidor e também os aposentados e pensionistas, que muitas vezes não conseguem ir até as nossas secretarias. Iniciativas como estas são essenciais e valorizadas”, afirmou o governador de Rondônia, Marcos Rocha.

A responsável pelo projeto Luciana Tavares, do setor da gerência de acompanhamento, destaca que o projeto faz parte das boas práticas realizadas pela Autarquia. “O Iperon perto de você” tem como objetivo estimular a participação dos servidores nas atividades do instituto por meio da disseminação de informações e orientações aos segurados baseadas na Cartilha Previdenciária”.

Com o sucesso de atendimento na Capital, o projeto atendeu por três dias, os servidores e segurados de Guajará-Mirim e região, evento realizado em uma Escola Estadual. O apoio de parceiros foi essencial e os locais cedidos foram escolhidos de forma estratégica, buscando alcançar o maior número de segurados.

Em Vilhena e Ji-Paraná, os atendimentos aconteceram em dois dias consecutivos e nesses locais a busca por informações também partiu de servidores dos setores de recursos humanos das secretarias do Estado. Com o projeto, ficou constatada a falta de informações em relação às questões previdenciárias, com isso a equipe pode atingir o objetivo que é ter o segurado mais perto do Instituto e sanar todas as dúvidas.

