AÇÃOBrincadeiras, recreação e atividades esportivas são oferecidas durante Projeto Rua de Lazer, no Bairro Eletronorte

O evento foi realizado na Igreja Metodista Wesleyana

O último sábado (11) foi de muitas atividades para os moradores do bairro Eletronorte, zona sul da capital, com mais uma edição do Projeto Rua de Lazer, promovido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes).

O evento foi realizado na Igreja Metodista Wesleyana do bairro Eletronorte, durante o Projeto Crianção, que é feito todos os anos com os organizadores da igreja. Foram oferecidas diversas atrações para os moradores.

O Projeto Rua de Lazer participou levando recreação e atividades esportivas, entre elas pula-pula, pebolim, basquete, pintura facial, futebol de travinha, ping-pong e várias outras atividades para crianças, jovens e também adultos, que aproveitaram cada momento do evento.

Segundo o pastor Rosivaldo da Silva, que é um dos organizadores, o projeto visa oferecer um dia de lazer para os moradores da região Sul da capital. “Ficamos felizes com mais uma realização do Projeto Crianção. Agradecemos o apoio de todos em especial da Semes que proporcionou um dia de muitas brincadeiras para nossa população”, conclui o organizador.

O objetivo do projeto Rua de Lazer é levar alegria em todos os cantos do município de Porto Velho. Este ano, o projeto já passou por vários bairros, distritos e comunidades, e a programação segue até dezembro com outras edições.

Segundo a secretária da Semes, Ivonete Gomes, que esteve no local, é importante que o projeto esteja em vários pontos. “Todo projeto é pensado com muito carinho para proporcionar um dia especial para os nossos moradores. Tenho certeza que as crianças, jovens e adultos do bairro Eletronorte gostaram da ação. Ainda durante este ano teremos outras edições do Projeto Rua de Lazer”, finaliza a secretária.

Texto: André Oliveira

Foto: André Oliveira

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO