Moradores puderam participar do evento com diversas brincadeiras e atividades esportivas

No último sábado (18), os moradores da zona Leste de Porto Velho foram beneficiados com mais uma realização do projeto Rua de Lazer, oferecido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes). O projeto foi realizado na recém-inaugurada Praça da Juventude, no Parque Amazônia, sob organização da Associação de Moradores e Proprietários do Loteamento Parque Amazônia (Assmopa), com o objetivo de oferecer para a população um dia de lazer, com ações que promovem a inclusão produtiva e social.

Foram ofertadas diversas atividades esportivas e brincadeiras, como pula-pula, ping-pong, pintura facial, pebolim, corrida de saco, futebol de travinha, desenho, basquete e outros atendimentos. No final de cada brincadeira, os participantes receberam medalhas pela participação como lembrança do evento.

Além das atividades do projeto Rua de Lazer, durante o evento foram oferecidos corte de cabelo, atendimento na área da saúde com aferição de pressão, e serviços realizados pela Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran). De acordo com a presidente da associação do bairro, Vânia Meire, a ideia foi proporcionar uma manhã especial para os moradores da região. “Agradeço a parceria de todos, é muito gratificante poder realizar essa festa. Espero que seja apenas o início, e no ano que vem vamos realizar novamente”, disse.

A secretária da Semes, Ivonete Gomes, destaca a importância do projeto para as famílias de Porto Velho. “Nosso objetivo é levar diversão e alegria para todos os moradores da capital, com nossas atividades e recreações. É satisfatório ver o sorriso da criançada que participa das nossas brincadeiras. Ainda temos muita programação até o final deste ano”, conclui a secretária.

Texto: André Oliveira

Foto: André Oliveira

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO