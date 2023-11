Acessos online chegam a 32% das declarações de rebanhos já feitas à Idaron em novembro

Um mês após realizar a entrega de 272 imóveis no Residencial Porto Bello I, na Zona Leste de Porto Velho, o Governo do Estado realizou no sábado (25), por meio da Secretaria da Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas, levantamento ocupacional com a proposta de verificar se os beneficiários estão residindo efetivamente no local. A intenção é evitar o desvio de finalidade desses imóveis, além de identificar unidades habitacionais com eventual ocupação irregular para a tomada das providências cabíveis.

Segundo a coordenadora de Habitação da Seas, Pâmela Trajano, esta ação é importante para evitar desvio de finalidade e garantir com que as pessoas ou famílias em situação vulnerável, de fato, possam contar com um espaço adequado para viver.

De acordo com a legislação do programa “Minha Casa Minha Vida”, os beneficiários têm 30 dias, a partir da assinatura do contrato de aquisição do imóvel, para realizarem a mudança.

Fonte: Governo RO