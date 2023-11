‘Achei que eu ia morrer’, diz jovem de 18 anos resgatada de Gaza

Divulgação/IDF Tanques israelenses na Faixa de Gaza

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) afirmaram nesta terça-feira (14) que capturaram instituições governamentais na Faixa de Gaza usadas pelo Hamas para fins militares.

Segundo as IDF, o parlamento e o edifício governamental do Hamas, a sede da polícia do Hamas e uma faculdade de engenharia usada para a produção e desenvolvimento de armas estão sob controle israelense.

“As forças de combate asseguraram com sucesso a Residência do Governador, identificada como uma instalação utilizada pela organização terrorista Hamas. Este edifício abrigava escritórios militares e policiais do Hamas e escritórios de inteligência militar, quartéis-generais e vários postos avançados da organização”, dizem as IDF, em nota. “Alguns destes postos avançados foram utilizados pelo Hamas para treino em preparação para a invasão de Israel no dia 7 de outubro”, completam.

Em vídeo divulgado pelas IDF, o comandante de um dos batalhões admite que Israel destruiu casas, escolas e “instalações aparentemente inocentes” porque havia “infraestrutura do Hamas” nelas.

Enquanto avança na invasão por terra pelo norte de Gaza, as forças israelenses continuam bombardeando fortemente o sul do enclave, para onde ordenou que centenas de milhares de palestinos se dirigissem.

Fonte: Internacional