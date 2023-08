ACIC entrega kits do Liquida Rondônia às empresas participantes em Cacoal

Entre 03 e 09 de setembro, diversos setores da economia cacoalense estarão representados e fortalecidos com a realização do Liquida Rondônia 2023 em Cacoal.

Cada dia mais, novas empresas aderem à maior feira de liquidação do estado de Rondônia, que neste ano acontece dentro dos próprios estabelecimentos participantes, de acordo com o horário de funcionamento de cada um. Neste formato, o bom atendimento e satisfação dos clientes é garantido por todas as empresas.

Iniciativa da Associação Comercial e Empresarial de Cacoal (ACIC), o Liquida Rondônia é realizado com o apoio da Federação das Associações Comerciais e Empresariais de RO (Facer) e do Sicoob e conta com o patrocínio do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae RO).

“Nós estamos bastante animados e temos empresas dos mais diversos setores aderindo ao Liquida Rondônia em Cacoal. São empresas do ramo de cama, mesa, banho, calçados, confecções em geral, acessórios para celular, concessionária de veículos, materiais para construção, purificadores de água, produtos alimentícios, internet, produtos de limpeza, perfumaria, eletrodomésticos, instituições de ensino. Praticamente todos os setores estarão representados”, destaca o presidente da ACIC, Ezequias Braz da Silva Junior.

Durante os sete dias de Liquida Rondônia, o público poderá encontrar produtos com descontos que podem chegar até 70% do valor. Serão os mais variados itens e serviços, disponibilizados com valores bastante atrativos, afinal, todo o evento está sendo planejado para aquecer a economia do município.