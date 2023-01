Acidente entre van e caminhão deixa 12 pessoas mortas no Tocantins

Divulgação/Corpo de Bombeiros – 26.01.2023 Acidente na TO-280 próximo a Natividade deixou 12 mortos

Um acidente envolvendo uma van e um caminhão matou 12 pessoas, entre elas um bebê, na TO-280 , na noite desta quarta-feira (25). Segundo o Corpo de Bombeiros , as vítimas retornavam de atendimento médico em Palmas .

Nesta quarta (26), a prefeitura de de Almas informou que a van que bateu de frente com um caminhão pertence à Secretaria de Saúde do município.

O acidente ocorreu por volta das 20h40 da noite de quarta. Todas as vítimas são moradores da cidade de Almas, que fica a 290 km da capital. Os corpos das vítimas aguardam idetificação e liberação no IML de Natavidade.

Entre as vítimas estão sete mulheres, quatro homens e um bebê que morreram no local do acidente. O motorista do caminhão e outros dois sobreviventes da van foram levados com vida para hospitais de Natividade e Porto Nacional, segundo os Bombeiros.

Segundo o prefeito da cidade de Almas, que lamentou as mortes, também há servidores públicos da cidade entre os mortos. A prefeitura da cidade, ainda, deslocou equipes ao local do acidente e para acompanhar a liberação dos corpos no Instituto Médico Legal (IML) de Natividade.

Fonte: IG Nacional