Ações ao esporte impulsionaram programas e projetos da Sejucel em Rondônia

O Governo de Rondônia celebra os impactos positivos de suas ações no âmbito esportivo ao concluir um ano marcado por iniciativas significativas. Em meio a um cenário desafiador, a Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel) direcionou esforços para promover o esporte como ferramenta de inclusão, saúde e desenvolvimento, impulsionando programas e projetos que alcançaram diversas comunidades em todo o Estado, concretizando todo seu plano anual com sucesso.

PRÓ-ATLETA EM 2023

Mil e duzentos atletas foram atendidos em modalidades olímpicas, paraolímpicas e de reconhecimento nacional (capoeira e futsal), 930 medalhas foram conquistadas, viabilizando o fomento ao esporte de alta performance pelo Estado. Mediante o fornecimento de passagens, o Programa capacitou os esportistas com as ferramentas mínimas possíveis para participarem em diversas competições nos âmbitos regional, estadual, nacional e internacional. Além disso, incentiva a participação e o atendimento às necessidades.

PROGRAMA BOLSA ATLETA

Com o objetivo de apoiar atletas de alto rendimento que obtém bons resultados em competições estaduais, nacional e internacional, em diversas modalidade, garantindo condições mínimas para que se dediquem, propiciando que atletas de base e de alto nível alcancem melhores resultados nas competições, o Governo de Rondônia promoveu o edital de inscrições para o Programa Bolsa Atleta. O Programa retornou este ano, com a seleção de 58 atletas, paratletas e técnicos de alta performance e de várias modalidades esportivas. Os participantes receberam auxílio financeiro durante o ano, para manter os custos do treinamento e da preparação para competições em que levarão o nome do Estado.

POSSE AO NOVOS MEMBROS DO TJD DE RONDÔNIA

O Governo de Rondônia, por meio da Sejucel, empossou novos auditores que, para compor o Tribunal de Justiça Desportiva de Rondônia (TJD/RO), para o quadriênio 2023/2027. O evento solene aconteceu no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Rondônia (OAB/RO). O TJD vem desempenhando um papel de importância no cenário esportivo do Estado, tendo como missão julgar, em última instância, questões relacionadas ao descumprimento de normas disciplinares nas competições esportivas, promovidas na região.

CURSO DE ARBITRAGEM

Com o objetivo é atualizar e qualificar os profissionais do mercado de trabalho esportivo, proporcionou um diferencial em seus currículos por meio do certificado emitido ao final do curso. O Governo de Rondônia realizou os cursos em vários municípios, em parceria com as secretarias municipais. O curso de arbitragem contemplou em voleibol, futsal, futebol society, futebol, basquete e basquete 3×3.

COPA AMÉRICA DE FUTEBOL 7 SOCIETY

Com apoio do Governo de Rondônia, a organização foi feita em conjunto com a Federação Rondoniense de Soccer Society, em Porto Velho, O principal apoio foi a cedência do local Estádio Aluízio Ferreira e a montagem das arquibancadas e camarotes. O evento internacional foi sancionado pela Federação Internacional de Soccer Society (FIFOS), e a organização feita em conjunto com a Federação Rondoniense de Soccer Society (FRSS).

RESGATE DO FUTEBOL RAIZ

Com o intuito de valorizar o legado esportivo do Estado e homenagear os clubes pioneiros do futebol, o Governo de Rondônia promoveu o Primeiro Torneio “Resgate do Futebol Raiz”. Quatro times tradicionais se apresentaram em campo: Ferroviário AC, Moto Clube, CR Flamengo e Ypiranga EC. As partidas aconteceram no Estádio Aluízio Ferreira.

SEMINÁRIO DE DIREITO DESPORTIVO

O Governo, em parceria com o Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de Rondônia, realizou o Seminário de Direito Desportivo. O evento foi direcionado a profissionais e acadêmicos dos cursos de Educação Física e Direito, presidentes de clubes, profissionais esportivos, associações esportivas, federações esportivas, gerentes esportivos em geral, árbitros, atletas profissionais ou amadores, além de pessoas de outros campos de estudo, com interesse no tema do Direito Desportivo

JOGOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS

A solenidade de abertura aconteceu no Estádio Aluízio Ferreira, com o desfile das delegações que trouxeram o orgulho de representar suas instituições. O evento foi realizado pelo Governo do Estado. Com a participação de servidores públicos estaduais e federais, o início contou com quatro jogos de futebol de campo. Esta edição reuniu um número considerável de participantes, com um total de 170 equipes inscritas e mais de 2.400 servidores envolvidos nas disputas das modalidades de voleibol, futebol de campo, futsal e basquetebol 3×3 (masculino e feminino), tornando os Jogos dos Servidores um verdadeiro festival esportivo e de confraternização.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o compromisso com o esporte foi cumprido integralmente. “Todas as ações planejadas foram executadas na pasta de esporte, investindo na infraestrutura, apoiando atletas e promovendo programas que fortalecem a prática esportiva em todo o estado de Rondônia”, salientou.

JIR 2023

A Capital rondoniense sediou pela primeira vez o evento, que reuniu 15 municípios em 13 modalidades esportivas, proporcionando um intercâmbio esportivo único. A abertura ocorreu no Ginásio Cláudio Coutinho, no dia 10 de novembro. Instituído em 1983, os Jogos Intermunicipais de Rondônia, idealizados pela Sejucel, promoveram o esporte, integrando municípios e oferecendo oportunidades aos atletas. A edição reuniu cerca de 1.300 participantes, mantendo a tradição de fomentar o esporte de alto rendimento. Evento esse que foi custeado e promovido pelo Governo do Estado.

Prêmio Esporte Rondônia

O cenário esportivo de Rondônia se preparou para um momento de celebração e reconhecimento no dia 19 de dezembro, quando foi realizada a edição do “Prêmio Esporte Rondônia”, a premiação dos melhores do ano. Esta estatueta, concedida anualmente pela Secretaria da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer, premiação que representa um tributo aos esforços, dedicação e vitórias que elevaram o nome do Estado nos cenários estadual, nacional e internacional.

Fonte: Governo RO