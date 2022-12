Ações da Ouvidoria Geral em consultas públicas obtiveram respostas positivas em 2022

Considerado um órgão importante que permite a correção e o aprimoramento dos serviços públicos prestados à sociedade, contribuindo para fortalecer a formação de uma consciência cidadã voltada para questões de interesse público e de caráter universal, a Ouvidoria Geral do Estado tem avançado ainda mais no auxílio para o processo de tomada de decisões das normas da administração estadual, do Governo de Rondônia.

Neste ano, uma das ações realizadas pela Ouvidoria, foi a entrega de 337 contribuições provenientes de consultas públicas digitais, com o objetivo de ouvir as sugestões dos cidadãos rondonienses nas áreas da Saúde, Educação e Assistência Social. As três consultas públicas digitais foram disponibilizadas à população entre dezembro de 2021 e fevereiro de 2022.

A gestora da Ouvidoria Geral do Estado – OGE, Etelvina Rocha, salienta que as consultas públicas digitais “são mecanismos de participação social, não presencial, onde são discutidos temas relevantes de caráter consultivo, abertos a qualquer interessado, com o intuito de obter contribuições da sociedade para o processo de tomada de decisões das normas da administração estadual”.

Durante a realização das consultas, cidadãos de 15 cidades do Estado opinaram sobre: tratamento de câncer infanto-juvenil no Estado; possível abandono ou evasão escolar na educação pública estadual e assistência social no auxílio à mulher vítima de violência doméstica.

De acordo com Etelvina Rocha, foram 88 contribuições na área da Saúde; 147 da Educação e 102 na área da Assistência Social, além de mais de 150 sugestões escritas sobre as referidas áreas, das quais serão de grande utilidade para a administração pública.

A ampliação dos canais de comunicação direta entre a administração pública e a população, no acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços públicos do Estado desenvolvido pela Ouvidoria é destacada pelo governador de Rondônia, Marcos Rocha, pontuando a importância de ações em prol da administração e do cidadão

“Com um trabalho importante, a Ouvidoria se fortalece como instrumento de participação e controle social. Tem a missão de estreitar a relação entre o cidadão e as organizações públicas, otimizando a prestação de serviços, fortalecendo o exercício da cidadania”, reforçou o governador.

SATISFAÇÃO

A Rondônia Rural Show Internacional, considerada a maior feira do agronegócio da região Norte do país, voltou a ser realizada em 2022, com sua 9ª edição e movimentou o setor, além de bater o recorde, alcançando R$ 2,8 bilhões em negócios.

Durante a feira internacional, a OGE realizou uma pesquisa de satisfação, em que os visitantes puderam avaliar, bem como contribuir com reclamações e sugestões de melhoria para as próximas edições do evento.

A OGE elaborou o projeto “Ouvidoria Itinerante” em eventos, para possibilitar aos gestores uma ampla visão dos pontos a serem melhorados, além de ofertar aos participantes e expositores uma ferramenta de participação nas decisões da administração pública. A pesquisa de satisfação teve como público-alvo empresários, produtores rurais, técnicos, pesquisadores, além de órgãos governamentais que participaram da feira.

Durante a pesquisa, foram entrevistadas 4.002 pessoas, que registraram seus índices de satisfação com a feira e também, deixaram sugestões de melhoria para as próximas edições. De acordo com a pesquisa, os três Estados com mais participação na feira foram: Rondônia, com 2.972 entrevistados; Mato Grosso com 360 e Acre, com 172.

Sobre as cidades rondonienses que concentraram mais participantes na Rondônia Rural Show foram: Ji-Paraná, com 1.174; Porto Velho, 381 e Jaru, com 274.

Fonte: Governo RO