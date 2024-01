Durante todo o ano, além do distrito-sede, as atividades da secretaria avançaram para os distritos de Porto Velho

O esporte e o lazer são importantes ferramentas sociais para o progresso de um município, pois proporcionam o desenvolvimento humano e a melhoria da qualidade de vida da população. Por esses motivos, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes) incentivou e realizou diversas atividades esportivas e recreativas em 2023, bem como apoiou atletas porto-velhenses nas mais variadas modalidades esportivas, em campeonatos municipais, estaduais e nacionais.

Ao longo do ano de 2023, a Semes desenvolveu os projetos e programas que melhoraram a qualidade de vida das nossas crianças, jovens e idosos. A secretaria é responsável pelas seguintes atividades: Programa Talentos do Futuro e o Programa Qualidade de Vida, que contempla três projetos: Viva Bem, Viver Ativo e Rua de Lazer e Cidadania.

TALENTOS DO FUTURO

O Talentos do Futuro fechou o ano com 2.059 crianças e adolescentes inscritos no programa em 11 modalidades olímpicas e a capoeira, atendendo em Porto Velho, nos distritos do eixo da BR-364 e também do baixo Madeira. As atividades são realizadas em Porto Velho, distritos de Jaci-Paraná, Vista Alegre do Abunã, Extrema, Nova Califórnia, Nazaré, Calama, São Carlos, Demarcação, Cujubim Grande e Aldeia Kaxarari. As crianças e jovens recebem para os treinos uniformes, materiais esportivos e lanche diariamente.

VIVER ATIVO

O Projeto Viver Ativo atendeu 194 idosos na busca pela qualidade de vida e a longevidade, através do exercício físico regular e orientado, que pode melhorar aspectos físicos, sociais e psicológicos do indivíduo idoso. Em relação à quantidade de idosos atendidos por polos: a Quadra do Esperança da Comunidade, conta 92 alunos; o Ginásio Eduardo Lima e Silva (Dudu), com 42; e o Centro de Convivência do Idoso (CCI), 38 alunos com aula de hidroginástica.

VIVA BEM

Já o Projeto Viva Bem, que é realizado com educação física orientada em formato de aula por meio de múltiplas modalidades (Dança, Treino Funcional, Alongamento, Pilates, Hidroginástica, Local, Step, Jump e Aulas temáticas), atendeu quase 400 alunos. A quantidade de pessoas atendidas nos seis polos:

· Quadra Sérgio carvalho: 39 (uma turma/manhã)

· Ginásio Eduardo Lima e Silva (Dudu): 216 (uma turma/manhã)

· Quadra do Bairro Nacional: 34 (uma turma/tarde)

· Skate Parque: 35 (uma turma/manhã)

· Parque da Cidade: 20 (uma turma/tarde)

· Praça CEU: 27 (uma turma/tarde)

PROJETO RUA DE LAZER

Outra atividade desenvolvida pela pasta é o Projeto Rua de Lazer, que oferece brincadeiras e atividades esportivas nos bairros e distritos de Porto Velho com objetivo da inclusão, socialização, empatia, respeito, disciplina e amizade. São oferecidas recreações como, por exemplo, pebolim, ping-pong, futebol de travinha, vôlei, pintura facial, desenho, cabo de guerra, pula corda e diversas outras ações com parceiros.

Em 2022 foram realizadas 13 ações do Rua de Lazer. Já em 2023, esse número superou as expectativas e são quase 30 edições do projeto nos bairros, e em especial nos distritos: Jaci-Paraná, Extrema, São Carlos, Vista Alegre e Nova Califórnia.

Além dos programas e projetos, a secretaria também realizou outros eventos em 2023, com a presença da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica na abertura das comemorações do aniversário de Porto Velho, na Vila Olímpica Chiquilito Erse. O encontro esportivo Brasil – Bolívia, que contou com a participação de equipes de Guayaramerín em uma competição de futebol na Vila Olímpica. E o apoio aos atletas em competições nacionais, como a July Claiane Souza participando do Campeonato Brasileiro de Ginástica Aeróbica, em Florianópolis (SC), a ginasta Nágela Santos Rodrigues, que disputou torneio em São Bernardo do Campo, São Paulo, e os judocas do Programa Talentos do Futuro, Anthony Gustavo, 15 anos, e Juliana Beatriz, de 12, que disputaram o Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô, na cidade de Recife (PE).

De acordo com o secretário-adjunto da Semes, Edilson Pacheco, a meta da secretaria é aumentar ainda mais os serviços oferecidos à população. “O nosso balanço é muito positivo, o trabalho desenvolvido este ano superou as marcas de anos anteriores e o ano que vem o nosso objetivo é alcançar números ainda mais expressivos”, disse o adjunto.

Segundo a secretária da pasta, Ivonete Gomes, o trabalho da Prefeitura de Porto Velho é de grande importância para o bem-estar e qualidade de vida das crianças, jovens e adultos. “Um trabalho que é desenvolvido em respeito à nossa população, com investimentos também nos nossos polos de atividades. Reformamos o Ginásio Dudu, a Quadra do Esperança da Comunidade, do bairro Nacional, Três Marias e ainda muitas outras virão com a recuperação do Parque Aquático Vinícius Danin”, conclui.

