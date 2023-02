Ações de trânsito foram intensificadas pelo Detran no período de carnaval para redução de acidentes

Com o objetivo de reduzir os sinistros de trânsito durante o período de carnaval, o Departamento Estadual de Trânsito – Detran Rondônia intensificou as ações educativas e de fiscalização nos municípios rondonienses.

Através da Diretoria Técnica de Educação de Trânsito – DTET, no período de 15 a 25 de fevereiro, voluntários visitaram blocos e pontos de festas carnavalescas conscientizando a população sobre os riscos de misturar álcool e direção veicular.

O diretor da DTET, Ruymar Pereira , acompanhou as 18 ações, no formato de blitz ou com a abordagem direta de 6.660 frequentadores de festas, alcançando um público de 53.135 de forma indireta. “Sem contar com as ações realizadas pelas equipes de educação de trânsito no interior do estado, que incansavelmente também estiveram conscientizando os brincantes para um retorno seguro para casa sem misturar álcool e direção”, lembrou.

De uma lado educação e conscientização, e do outro a fiscalização, as ações foram intensificadas, combatendo comportamentos incoerentes com a segurança viária. “A Operação Lei Seca – OLS ocorreu em parceria com a Polícia Militar – PM e Polícia Civil – PC, que durante 6 dias abordou aproximadamente 2.350 condutores, sendo mil somente em Porto Velho”, informou o diretor da Dtfat, Welton Roney Nunes.

Dados preliminares da Coordenadoria de Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito – Renaest do Detran Rondônia demonstram que 7.905 sinistros ocorreram entre os meses de janeiro a setembro dos anos de 2021 e 2022 em Rondônia, tendo como a principal causa a distração no trânsito.

Para o governador Marcos Rocha “as ações educativas e de fiscalização do Detran têm como objetivo orientar o público abordado sobre a responsabilidade de cada um em fazer do trânsito um espaço seguro para todos”.

As ações do Detran Rondônia fazem parte do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito – Pnatrans, criado pela Lei nº 13.614, de 11 de janeiro de 2018, e tem como meta reduzir mortes e lesões no trânsito, em alinhamento com a nova Década de Segurança no Trânsito da Organização das Nações unidas – ONU.

Fonte: Governo RO