Ações desenvolvidas pela Setur promovem o fortalecimento do eixo turístico de Rondônia

Em 2023 foram realizadas várias ações no eixo turístico de Rondônia. São avanços que podem ser atribuídos aos programas e projetos executados pelo Governo do Estado, que além de desenvolver, promove o fortalecimento do setor, com destaque para os projetos, a exemplo do Rondônia Tem Turismo, Famtour, além de outros desenvolvidos que apresentam atrativos naturais, patrimônios históricos e culturais.

Para o governador, Marcos Rocha, o setor turístico faz parte do eixo estratégico para o fomento da economia rondoniense. “Temos desenvolvido vários projetos de fomento do setor, que é um dos importantes eixos de desenvolvimento, e o Governo de Rondônia tem trabalhado junto aos municípios, com a apresentação de projetos e workshops com gestores regionais e empresários, incentivado os estudantes com concursos de redação e poesia, dentre outras ações realizadas, para seja fortalecido o crescimento turístico no Estado”, salientou.

De acordo com o titular da Superintendência Estadual de Turismo (Setur), Gilvan Pereira Júnior, “as ações foram desenvolvidas mediante o planejamento estratégico, que foi elaborado por equipe do órgão e colocado em prática durante este ano, com resultados. Projetos como o Rondônia Tem Turismo e incentivo aos estudantes a conhecerem mais a história de Rondônia, com o Concurso de Poesia e Redação, Viva Rondônia, entre outros”, evidenciou.

RONDÔNIA TEM TURISMO

O projeto lançado no mês de maio em Porto Velho, visa empreender ações de publicidade para impulsionar o crescimento e promover interesse, valorização, além de potencializar as belezas no Estado. A ação é uma estratégia inovadora que propõe visibilidade aos Produtos Turísticos em Rondônia, em parceria com os municípios.

CONCURSO DE POESIA

Com o tema “Rondônia e suas Belezas Naturais”, o objetivo é promover a valorização ao patrimônio geográfico e cultural de Rondônia e difundir o potencial turístico. O projeto é em parceria com a Superintendência Estadual de Turismo de Rondônia (Setur) e Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

O projeto contemplou estudantes e professores do 6º ao 9º ano das escolas da Rede Pública Estadual de Ensino Fundamental II, atendidas com o Programa de Educação Integral (PEI). Os alunos vencedores foram beneficiados com “City Tour” nos pontos turísticos dos respectivos municípios do Estado.

REDAÇÃO TURISMO

Com a finalidade de resgatar e conscientizar sobre a importância do conhecimento e da preservação do patrimônio histórico e cultural pelo turismo, a Setur, com o apoio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), realizou o projeto Redação Turismo, que leva estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino para conhecerem pontos turísticos.

No total, 72 pessoas foram premiadas com o “City Tour” no concurso de redação, entre estudantes e educadores. Alunos e professores visitaram os principais pontos turísticos do município, como o Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, o Mercado Central, a Praça das Três Caixas d’Água, o Museu da Memória Rondoniense (Mero) e o Memorial Marechal Rondon. Tudo foi acompanhado por um guia de turismo, que forneceu informações históricas e culturais sobre cada local visitado.

VIVA RONDÔNIA

O projeto destina a promoção e consolidação do turismo estadual, através de uma gestão descentralizada e compartilhada com os municípios de Rondônia. A ação sensibiliza gestores municipais a desenvolverem o turismo regional e municipal, seguindo os eixos de governança, capacitação, empreendedorismo e fortalecimento dos produtos turísticos.

INTEGRAÇÃO

O encontro com representante de agência de turismo e entidades aconteceu com o propósito de promover a integração e alinhamentos, com boas práticas e ampliação de conhecimentos entre os participantes. O encontro, realizado este ano, reuniu 85 pessoas, entre secretários, interlocutores e representantes regionais, marcando a relevância de alinhar os projetos e ações desenvolvidas pela Setur, visando fortalecer a conexão, parceria, comunicação, além de proporcionar a troca de experiências. O evento reforça a união entre o Poder Público e todos os representantes inseridos nas atividades turísticas no processo de desenvolvimento local, regional e estadual do turismo.

FAMTOUR

O Projeto de Familiarização Turística de Rondônia (Famtour) consiste em selecionar representantes regionais, guias de turismo, influenciadores digitais, profissionais da imprensa televisiva e digital, gestores/interlocutores, agentes de viagem e turismo e imprensa governamental para uma experiência turística, a fim de que conheçam os atrativos turísticos e desta forma, poderão produzir conteúdos, como matérias e vídeos destas regiões, ressaltando as experiências positivas vividas durante a viagem.

As edições aconteceram nas seguintes cidades:

1° Famtour: 2020 – Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici e Cacoal;

2° Famtour: 2021 – Porto Velho e Candeias do Jamari;

3° Famtour: 2021 – Ariquemes, Campo Novo de Rondônia e Machadinho d’Oeste;

4° Famtour: 2022 – Costa Marques, São Francisco do Guaporé e São Miguel do Guaporé;

5º Famtour: 2023 – Cacoal, Espigão do Oeste e Pimenta Bueno;

6º Famtour: 2023 – Porto Velho, Candeias do Jamari e o distrito de Jaci-Paraná.

POTENCIAL TURÍSTICO

O Mapa de Regionalização do Turismo direciona ações que desenvolvam o setor em cada uma das sete Regiões Turísticas do Estado, mostrando o potencial turístico para investir de forma adequada nos benefícios; como infraestrutura, realização de campanhas publicitárias, entre outras ações.

Trata-se de uma gestão compartilhada, descentralizada, coordenada e integrada, proporcionando a participação, democratização, os consensos e acordos, envolvendo a multiplicidade e diversidade de entes institucionais, agentes econômicos e sociedade civil organizada, no qual estabelece os critérios, as orientações, compromissos, procedimentos e os prazos para a composição.

O Estado possui 15 municípios no mapa, sendo: Costa Marques, São Miguel do Guaporé, Ji-Paraná, Mirante da Serra, Candeias do Jamari, Porto Velho, Vilhena, Colorado do Oeste, Cacoal, Pimenta Bueno, Ariquemes, Machadinho d’Oeste, Rolim de Moura e Alto Alegre dos Parecis.

CONEXÃO ETNOTURISMO

O objetivo é criar roteiros regionais em comunidades indígenas e resgatar a cultura indígena de forma sustentável e geração de emprego. Um roteiro foi criado para o etnoturismo, exclusivamente com a tribo indígena Paiter Suruí, no município de Cacoal. De acordo com Gilvan Pereira, o resgate leva os participantes a vivenciarem a cultura, gastronomia e pinturas.

WORKSHOP “AGENTES DO TURISMO”

O workshop proporciona aos alunos do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia (Idep/RO), cursos voltados para o turismo, como os de Técnico em Guia de Turismo, Técnico em Eventos, Recepcionistas, Inglês Básico e Espanhol Básico. Oportunidade dos cidadãos terem acesso às informações para aquisição de conhecimentos, por meio de palestras, debates, ampliando também, rede de contatos e empreendedorismo.

Em 2023 foi a 3ª edição do workshop, em que participaram do 60 pessoas. As últimas edições aconteceram nos anos de 2020 e 2021.

CIRCUITO TURÍSTICO

A fim de valorizar todos os trabalhadores do estado de Rondônia, o “Circuito de Turismo do Dia do Trabalhador”, com atividades turísticas, artísticas e culturais, que contou com a participação de aproximadamente mil pessoas, no Espaço Alternativo de Porto Velho. Na oportunidade aconteceu lançamento do programa Rondônia Tem Turismo, com a participação de autoridades públicas, empresários, associações e comunidade.

RONDÔNIA PARA TODOS

Visa o cadastramento de projetos de eventos para impulsionar o turismo nos diversos municípios, após abertura teve inscrição dos seguintes projetos:

Corrida do Jerico – Alto Paraíso;

Circuito de Motocross – São Miguel do Guaporé; e

Olimpíada Indígena – Ji-Paraná.

Fonte: Governo RO