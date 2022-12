Ações desenvolvidas pelo Iperon se tornaram referência nacional

Em 2022 no ano em que o Instituto de Previdência dos servidores públicos do Estado de Rondônia – Iperon completou 38 anos de criação, as comemorações aconteceram com trabalho e reconhecimento.

REESTRUTURAÇÃO

A aprovação do projeto de reestruturação administrativa do Iperon foi considerada um grande passo para os servidores do Instituto, assim como algumas alterações pontuais no Plano de Carreira, Cargos e Remuneração – PCCR, que teve como objetivo principal, promover as adequações necessárias no âmbito organizacional da Autarquia.

NÍVEL IV DO PRÓ-GESTÃO

O Iperon foi certificado com o nível IV do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social – Pró-Gestão RPPS, é o primeiro ente estadual a receber a certificação do máximo nível.

O Instituto recebeu, neste ano a certificação com o grau máximo, Nível IV. Para obter esse grau de certificação são avaliadas três dimensões que representam os pilares da modernização da gestão. São elas: controle interno, governança corporativa e educação previdenciária, somando um total de 24 ações, neste intermédio, foram necessárias 167 atividades, todas alcançadas com êxito pelo Iperon.

EVENTOS ANUAIS

Abril Verde

A comemoração dos 38 anos do Iperon, o anual projeto “Abril Verde” contou com a presença da Banda Combo da Polícia Militar e homenagem aos servidores, gestores e conselheiros. Além disso, compondo a educação previdenciária, foram publicados vídeos informativos sobre o Instituto nas redes sociais, disseminando a informação previdenciária e encerrando o mês de abril.

CICLOS DE PALESTRAS

Com o tema, Os desafios e avanços na gestão do RPPS do Estado de Rondônia, foi realizado no mês de julho o VIII Ciclo de Palestras. O evento contou com a participação dos servidores e a participação de representantes de Institutos de previdência municipais do Estado. Foram dois dias com a oficina “Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS com suporte na Contabilidade”, e com uma palestra trazendo inovação por meio do tema “Evolução dos sistemas de informação no âmbito do Iperon”, em que os analistas do Instituto explicaram e tiraram dúvidas aos presentes sobre o suporte e tecnologia usada. Encerrando o ciclo, a palestra sobre Pró-Gestão, os avanços e a implantação, realizada pela presidente do Iperon Maria Rejane Sampaio e pelo assessor Almério Rodrigues, oportunidade em que ambos explicaram como o Instituto chegou ao nível IX, a governança corporativa, os riscos e a transparência do Instituto nesse trabalho, incentivando, assim, os servidores de Institutos presentes, a adotarem a certificação.

FÓRUM PREVIDENCIÁRIO

O VI Fórum Previdenciário do Iperon retornou de forma presencial e contou com palestrantes de renome no âmbito da previdência. A edição desse ano teve como tema “A Modernização do RPPS de Rondônia”.

O evento faz parte do projeto de educação previdenciária do Iperon e contou com mais de 200 participantes, entre servidores, segurados, acadêmicos e sociedade.

Contou com a participação de doze palestrantes, além das apresentações e rodas de conversa, foi realizada também a Oficina “CadPrev”.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Pela primeira vez em formato híbrido, a Autarquia realizou a 8ª audiência pública, evento anual que tem o objetivo de prestar contas aos servidores, segurados e sociedade em geral. Foram apresentados o relatório de governança, de avaliação atuarial e o relatório da carteira de investimentos.

Servidores, segurados e sociedade participaram de forma presencial, no Auditório do Ministério Público de Rondônia e de forma remota através do canal do YouTube do Iperon, foram contabilizadas 273 visualizações e inúmeras perguntas enviadas via chat e respondidas no mesmo instante, na audiência.

PRÊMIOS

Premiado pelo segundo ano consecutivo pela Associação Nacional de Entidades de Previdência de Estados e Municípios – Aneprem. Neste ano o Instituto foi classificado em 4° lugar no prêmio “Inovação Previdenciária” em nível nacional, recebendo prêmio pelo projeto “Integração aos Novos Estagiários”, em que os estudantes são recebidos e orientados sobre a Autarquia, projetos, ações e participação na Instituição.

Conquistou também o prêmio de Boas Práticas de Gestão de Governança em 2022, levando o 3° lugar na categoria Estados. O prêmio é considerado o Óscar da previdência nacional; institutos de todo o País participam.

CAMPANHAS

Com ações promovidas, pensando na saúde física e mental dos servidores, segurados e sociedade; o Iperon tem no calendário anual de eventos, ações voltadas a campanhas de incentivo e conscientização, sendo realizadas nos meses em que os temas apresentem maior evidência, como o Janeiro Branco, Maio Amarelo, Junho Vermelho e Lilás, Outubro Rosa, Novembro Azul. As ações são feitas com o objetivo de acolhimento e informação.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, enfatiza as ações do Instituto “nosso resultado positivo na previdência do Estado vem da busca do equilíbrio financeiro e atuarial e a aproximação com os segurados, essas ações vêm trazendo bons frutos aos nossos servidores e segurados, contribuindo para um crescimento do Estado”, pontuou.

PROJETOS

Iperon Sustentável

Neste ano o andamento de projetos já consolidados no Instituto continuou, entre eles o Iperon Sustentável. A Autarquia está ampliando este trabalho e eliminando o uso de descartáveis na rotina, executando também, projetos na realização de práticas mais sustentáveis, entre elas a economia na energia elétrica, o melhor uso das impressões, a doação de toners e a participação na campanha “Tampinhas e Lacres de Amor”, em parceria com Associação Voluntária de Combate ao Câncer em Porto Velho.

Preparando para a Aposentadoria e Humanizando a Aposentadoria

Anualmente são promovidos os projetos “Preparando para a Aposentadoria”, que é direcionado aos servidores do Estado que estão prestes a se aposentar e o “Humanizando a Aposentadoria”, em que os segurados são convidados a participar de um dia especial voltado a atividades recreativas e positivas sobre a nova fase da vida. Neste ano, houve a participação nas palestras motivacionais e informativas de servidores e segurados de diversas órgãos.

Descomplica Iperon

O “Descomplica Iperon” é uma ação elaborada pelos setores de Comunicação e Ouvidoria com a produção de vídeos aos segurados esclarece de forma rápida e fácil temas previdenciários. A proposta da realização deste projeto levou em consideração as dúvidas dos segurados recebidas por e-mails, mensagens e ligações feitas à Ouvidoria.

O projeto foi premiado em 3° lugar na categoria Inovação no ano de 2021, o prêmio foi realizado pela Aneprem.

Melhores do Ano

A primeira edição do “Prêmio Melhores do Ano” foi realizada em 2022, com o objetivo de valorização do servidor do Iperon, foi criada a premiação, foram 10 categorias. A votação foi realizada de forma interna pelos servidores e revelado os vencedores em uma noite de comemoração na semana, em que é comemorado o dia do servidor público. As categorias foram organizadas desde servidor destaque a servidor terceirizado.

Integração aos Novos Estagiários

A “Integração aos Novos Estagiários” foi elaborada com o intuito de apresentar o Iperon aos novos estagiários. Os estudantes são recebidos e orientados sobre a Autarquia; projetos, ações e participação na Instituição. O projeto foi premiado neste ano em 4° lugar na categoria relacionamento com a sociedade, promovida pela Aneprem.

Servidores em Aposentadoria

Com o intuito de homenagear e reconhecer o trabalho dos servidores do Instituto que estão se aposentando, neste ano foi também idealizado o projeto “Servidores em Aposentadoria”. O projeto é um ritual que simboliza o encerramento do ciclo profissional dos servidores do Iperon, reunindo seus chefes, colegas de trabalho e a família para comemoração da chegada de sua aposentadoria, encerrando assim um ciclo, principalmente porque a aposentadoria é um momento decisivo na vida dos servidores, neste momento o trabalhador deixa sua rotina diária de serviço na instituição, a qual faz parte e passa a conviver mais com a família; também com outra realidade financeira e emocional.

Iperon Perto de Você

Ainda, como forma de levar informações e tirar dúvidas de aposentados, pensionistas e servidores, em 2022 foi criado o projeto “Iperon Perto de Você”, onde o Instituto disponibiliza um grupo de servidores de alguns setores aptos a esclarecerem dúvidas sobre os assuntos mais recorrentes; como recadastramento, certidão de tempo de contribuição, averbação, cálculos e pagamentos, benefícios previdenciários, perícias e avaliação médica, gestão do RPPS estadual e projetos de educação previdenciária.

Este Projeto teve início em Porto Velho e durante o mês de dezembro passou pelas cidades de Guajará-Mirim, Vilhena e Ji-Paraná. A intenção da Autarquia é alcançar outras cidades de Rondônia no próximo ano, visando contribuir e auxiliar informações sobre direitos e deveres de todos.

