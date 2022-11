Ações do Detran alusivas ao Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito atendem mais de 5 mil pessoas em Porto Velho

Com a temática sobre o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito, celebrado todo terceiro domingo de novembro, o Departamento Estadual de Trânsito – Detran Rondônia intensificou as ações educativas de trânsito no período de 14 a 20, atingindo um público de 5.561 pessoas em Porto Velho, dando ênfase à mensagem “Juntos Salvamos Vidas”.

Dados da Coordenadoria do Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito – Renaest do Detran, demonstram que em Rondônia, no ano de 2021 ocorreram 8.312 sinistros no trânsito, sendo que 407 tiveram vítimas fatais.

O diretor-geral do Detran, Paulo Higo Ferreira de Almeida destaca que, o fator humano é o que mais gera sinistros com vítimas, e dirigir alcoolizado é a segunda maior causa de mortes no trânsito.

“Em 2021, foram 407 famílias que perderam seus entes queridos, um número que causa sofrimento. E isso pode e deve mudar através da mudança de postura de todos que participam do trânsito, juntos salvamos vidas”, disse Paulo Higo Ferreira de Almeida.

BLITZ

Ação voltada para orientar condutores na via, a blitz acontece com intervenção urbana no tráfego de veículos, no qual os motoristas e demais passageiros recebem orientações dos voluntários do Detran em um trajeto reservado de parada veicular.

“Realizamos blitzes por 5 vezes esta semana, em 6 avenidas de Porto Velho, abordando 998 veículos e sensibilizando 1.813 pessoas”, informou o diretor Técnico de Educação de Trânsito – Dtet, Ruymar Pereira de Lima.

PIT STOP E PALESTRAS

Nesta ação, que pode ser performática, os educadores de trânsito fazem uma abordagem rápida a motoristas durante o tempo do semáforo, ou fazem abordagem a pessoas em espaços abertos. “Realizamos pit stop no Skate Parque e no Espaço Alternativo, onde estivemos também participando de uma ação com o Hospital do Amor. O alcance destas atividades foram de 1.718 pessoas”, ressaltou o coordenador da atividade, Josimar Silva Pinheiro.

MOTORISTA CAMARADA

Fazendo parte do projeto “Condutores em ação”, os voluntários da Dtet, visitam bares e pontos de festa orientando a população quanto ao perigo de misturar bebida e direção veicular, incentivando que escolha um amigo que não esteja bebendo seja o “motorista camarada”, e assim conduzindo o grupo em segurança para casa. A ação “Motorista Camarada” atingiu um público de 2.030 pessoas, num total de 26 estabelecimentos comerciais visitados em dois dias de atividade.

O comunicador Paulo Amorin, que foi abordado na ação “Motorista Camarada”, elogiou a atividade educativa. “Como foi importante ouvir os educadores do Detran sobre a importância da diversão do começo ao fim, já que a alegria pode acabar com um sinistro de trânsito se não seguirmos as regras. Preservar a segurança é preservar a vida, uma mensagem tão essencial entregue a mim e a meus amigos hoje”.

VÍTIMAS DE TRÂNSITO

O Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito foi criado em 1993 pela RoadPeace, uma organização social do Reino Unido, como uma forma de lembrar das vítimas de sinistros no trânsito, com apoio inicial da Federação Europeia e de várias outras organizações parceiras, que passaram a realizar inúmeras ações de mobilização em todo o mundo nesta data.

Para o diretor Técnico de Educação de Trânsito – Dtet, Ruymar Pereira de Lima, o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trânsito deve homenagear, além das pessoas que morreram, familiares, amigos; todos os profissionais que lidam diariamente com as consequências traumáticas das mortes e lesões no trânsito, como equipes de emergência, policiais, enfermeiros e médicos.

As ações da Diretoria Técnica de Educação de Trânsito do Detran fazem parte do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito – Pnatrans, criado pela Lei nº 13.614, de 11 de janeiro de 2018.

