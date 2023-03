Ações do “Governo Itinerante” iniciaram em Rolim de Moura nesta segunda-feira

A abertura do Governo Itinerante aconteceu na manhã desta segunda-feira (6), na Zona da Mata, e foi marcada por coletiva de imprensa, na prefeitura de Rolim de Moura, onde houve o anúncio de que a equipe de trabalho do Governo de Rondônia estará ainda mais presente nos municípios, para conhecer de perto as demandas da população e levar investimento, com obras e serviços que promovam desenvolvimento e qualidade de vida.

Nesta primeira edição do “Governo Itinerante”, os trabalhos se concentram nos municípios da Zona da Mata, composta por Rolim de Moura; Alta Floresta do Oeste; Nova Brasilândia do Oeste; Alto Alegre dos Parecis; Novo Horizonte; Santa Luzia do Oeste e Castanheiras. Durante esta semana, o governador Marcos Rocha, assim como titulares de secretarias e órgãos do Governo, permanecerão na região para alinhar as ações municipalistas.

“Nós criamos o “Governo Itinerante” para percorrermos os 52 municípios, verificar os problemas que podem ser resolvidos de imediato, assim também como demandas para as quais já podemos traçar as soluções; para ajudar as prefeituras, e assim beneficiar a nossa população. Queremos estar mais próximos da população, os ouvindo naquilo que há necessidade, para dar apoio. Neste primeiro momento, o “Governo Itinerante” está na Zona da Mata, ouvindo prefeitos, secretários, deputados, vereadores, e a nossa gente. Assim, vamos fazer nosso Estado mais forte”, garantiu Marcos Rocha.

O prefeito de Rolim de Moura, Aldair Júlio Pereira, destacou que a iniciativa é importante para aproximar ainda mais o Governo da população. “Este é um momento histórico em que o Governo vem aos municípios. Assim, ao invés dos prefeitos se deslocarem até a Capital, é o governador e seus secretários que estão vindo até os prefeitos para saber quais as nossas demandas e ajudar a resolver junto”. Ainda nesta segunda-feira, o governador Marcos Rocha estará ouvindo demandas de diversos eixos do desenvolvimento.

Fonte: Governo RO