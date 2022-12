Ações do plano de aceleração do turismo implantado pelo Governo de Rondônia foram destaque em 2022

Grandes propostas e ações foram desenvolvidas pelo Governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual de Turismo – Setur, com o objetivo de consolidar a retomada das atividades turísticas em 2022, depois do período da pandemia da covid-19. Foi um ano importante para o fortalecimento do setor que recebeu reforço com a implantação do Plano de Aceleração do Turismo e o Programa “Rondônia para Todos”.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os programas direcionados ao setor fortaleceram os eixos do Turismo, com parcerias com Prefeituras e associações locais, fomentadas em eventos municipais. “Rondônia possui belezas naturais a serem contempladas, além de estruturas para receber os turistas. O Governo de Rondônia criou a Lei Estadual de Turismo n° 5.093, de 24 de agosto de 2021, que definiu as áreas estratégicas, programas e ações do Estado para a implementação da Política Estadual de Turismo e desenvolvimento do setor, reforçando a implementação de mecanismos destinados ao planejamento, desenvolvimento e fomento do turismo rondoniense”, enfatizou o governador.

AÇÕES

O superintendente estadual de turismo, Gilvan Pereira, destaca que a Setur desenvolveu diversos projetos que visam promover o turismo no Estado, entre eles, o Concurso de Fotografia, com o tema: “Viva Rondônia”. Outra ação desenvolvida foi o Famtour, que já está na 4ª edição, objetivando convidar agentes de viagens para visitas técnicas e turísticas para conhecerem os produtos turísticos do Estado, que possam ser oferecidos à população. Agentes de turismo e demais colaboradores do trade turístico, também foram treinados para favorecer o desenvolvimento econômico e cultural com o aumento da publicidade em torno das belezas naturais e atrativos turísticos de Rondônia.

“O Governo de Rondônia possui diversos eixos para o desenvolvimento do setor realizando ações que visam mostrar para o mundo quão Rondônia é um território que apresenta grandes segmentos turísticos existentes e que merecem ser aproveitados por todos”, disse.

Hoje Rondônia tem quase 8 mil seguidores nas redes sociais, com alcance médio de cerca de 7.000 contas, que passaram a conhecer as regiões turísticas de Rondônia como: “Rios de Rondon” (Cacoal e Ouro Preto do Oeste), “Madeira Mamoré” (Porto Velho e Candeias do Jamari), “Vale do Jamari” (Machadinho d’Oeste, Campo Novo de Rondônia e Ariquemes) e Região dos “Fortes” (Costa Marques, São Francisco do Guaporé e São Miguel do Guaporé).

Outros projetos que ganharam reforço em 2022, foram o “Redação de Turismo” e “Turismo Educativo”, direcionados aos alunos da Rede Estadual de Ensino. O “Aki Tem Turismo”, lançado durante a 9ª edição da Rondônia Rural Show Internacional tem ajudado a impulsionar o turismo nos 52 municípios, fazendo com que os rondonienses descubram os destinos incríveis que o Estado tem.

O projeto Etnoturismo envolve a comunidade universitária, além de guias e agentes de turismo, fazendo excursões até Cacoal, na Terra Indígena do povo Paiter Suruí. Já em relação ao Ecoturismo, a região destaque é o Vale do Guaporé. Entre as ações desenvolvidas esteve o turismo de contemplação da desova, eclosão e soltura de quelônios no rio Guaporé.

Também em 2022, a Setur passou a contar com o Centro de Atendimento ao Turista na Estação Iata, que após revitalização e reforma passou a funcionar no prédio da antiga Estação da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, no distrito e apresenta finalidade de atuar como um ponto de prestação dos serviços de atendimento ao turista.

Fonte: Governo RO