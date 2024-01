Ações educativas de trânsito do Detran Rondônia alcançam mais de 540 mil pessoas em todo Estado, em 2023

Com um resultado de 544.649 pessoas alcançadas em ações educativas de trânsito em 2023, o Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran/RO) mantém suas atividades de orientação e sensibilização da população, em favor da urança viária. Em Porto Velho, a Escola Pública de Trânsito (EPT) realiza ações em espaços visitados pela população, como o Parque da Cidade e o Palácio Rio Madeira (PRM).

Com a mensagem principal “Paz no trânsito começa por você”, estabelecida pela Resolução nº 1.000, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), voluntários da EPT atendem crianças e adultos com atividades envolventes e criativas, como pintura na pele e apresentação dos mascotes “Vidinha” e “Ligadinho”, orientando o público para adesão à condutas que contribuem para a urança de pedestres.

A diretora da EPT, Junaia Freitas explicou que, para o mês de janeiro, as campanhas do Detran/RO têm o objetivo de conscientizar condutores sobre o respeito aos pedestres, reforçando atitudes para preservar a vida de todos, considerando que os mesmos têm a responsabilidade de cuidar dos pedestres, conforme de mina o Artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). “Trafegar respeitando o limite de velocidade é uma das atitudes dos condutores de veículos que protege a vida de todos”, pontuou.

A diretora salientou ainda que, os pedestres também precisam respeitar o CTB, colaborando assim para a urança no trânsito, e destacou algumas atitudes preventivas:

Observar bem tudo o que está ao seu redor;

Certificar-se de que os condutores de veículos te viram antes de passar;

Não cruzar as ruas em locais com es nas ou curvas;

Dar preferência à faixa de pedestres;

Evitar o uso do celular en nto caminha ou atravessa as vias.

O diretor-geral do Detran/RO, Léo Moraes enfatizou que, as ações educativas e de fiscalização fazem parte do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), ao l a Autar a aderiu em 2022. “O Pnatrans se alinha com as iniciativas da Organização das Nações Unidas (ONU) para a Nova Década de urança no Trânsito, e com as políticas nacionais de trânsito e de mobilidade urbana; e estabelece metas para a redução de no mínimo 50% das taxas de mortes por grupo de habitantes e por grupo de veículos, no período de dez anos, de 2018 a 2028”, concluiu.

Fonte: Governo RO