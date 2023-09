Ações educativas em alusão ao mês Setembro Cinza são realizadas no distrito de Nova Califórnia

A Expoqueijo Brasil 2023, teve sua terceira edição realizada na cidade de Araxá (MG), reunindo produtores rurais da agricultura familiar e da cadeia produtiva do leite de todo o Brasil. O evento que aconteceu de 24 a 27 de agosto, se tornou a principal vitrine da produção brasileira do setor, contando com a presença de fabricantes de queijo artesanal e pequenos proprietários da agroindústria. Estiveram representando o estado de Rondônia no concurso, uma agroindústria do município de Candeias do Jamari, pertencente a Nevaldi Klein, que competiu com o Queijo Provolone, e uma agroindústria de Ouro Preto Do Oeste, de propriedade de Sebastião Camargo da Silva, que participou com queijo Nozinho, ambos na categoria Massa Filada.

Uma comitiva de Rondônia esteve representando o Estado no evento, fruto de uma parceria entre Governo do Estado de Rondônia e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae/RO. Os primeiros colocados do 2° Concurso de Qualidade de Queijos – Conqueijo/edição 2023, que foi realizada durante a 10ª Edição da Rondônia Rural Show, foram premiados com uma viagem de missão técnica até a cidade de Araxá. Durante a visita, a comitiva teve a oportunidade de conhecer propriedades queijeiras da região.

Para o governador Marcos Rocha, essa parceria entre Rondônia e os organizadores da Expoqueijo, fortalece o setor produtivo de queijos do Estado. “A participação dos produtores rurais em eventos desse tipo é fundamental, permite a valorização e promoção dos produtos locais, além de estimular a busca por melhorias na qualidade e na produtividade”, salientou.

De acordo com o secretário de Estado da Agricultura, Luiz Paulo, mais uma vez a Expoqueijo se consolidou como um espaço importante para a divulgação e reconhecimento do potencial da agricultura familiar e da cadeia produtiva do leite no Brasil. “A troca de conhecimentos e experiências fortalece o setor e desempenha um papel fundamental no crescimento e no sucesso dos produtores e fabricantes de queijo artesanal em nosso país”. comentou.

Durante a Expoqueijo 2023 – Araxá International Cheese Awards, cerca de 200 juízes estiveram presentes para analisar os mais de 1300 queijos de todo o mundo e definir os vencedores. Rondônia foi representada por seis servidores do estado: Anilton Funez, Matheus Folador, Amâncio Estevão Neto, Flávia Ferreira da Costa Carvalho, Gilvânia Lúcia Oliveira de Carvalho e Ísis Fabiana Ximenes, todos do quadro da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia – Emater/RO, que foram convidados pela organização do evento e pelo Governo do estado de Minas, para participarem como juízes do concurso, que acontece anualmente na cidade de Araxá-MG.

A participação foi uma honra para Rondônia e demonstra o reconhecimento da qualidade dos trabalhos realizados frente a esta cadeia produtiva no Estado. A coordenadora de Desenvolvimento da Agricultura, Pecuária e Aquicultura da Seagri, Isis Fabiana Ximenes afirmou que, “foi inspirador poder trocar conhecimentos com profissionais renomados do setor, que também possuem um profundo apreço pela qualidade dos produtos queijeiros. Agradecemos aos produtores de queijo de Rondônia, que são os verdadeiros protagonistas dessa história. Sem a qualidade dos seus produtos, não estaríamos aqui hoje, representado nosso Estado com tanto orgulho. A parceria entre produtores e especialistas é fundamental para o crescimento e valorização dos queijos rondonienses”, enfatizou

A Expoqueijo 2023 foi um evento para premiar os melhores queijos do Brasil e do mundo, e representou uma oportunidade de troca de experiências e conhecimentos entre os produtores e profissionais do setor. A presença de Rondônia na feira e a participação dos juízes do Estado na avaliação dos queijos ressaltam a importância da agricultura familiar e da agroindústria na economia do país, valoriza o trabalho dos produtores e incentiva o desenvolvimento sustentável do setor.

Fonte: Governo RO