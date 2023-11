Ações educativas propõem conscientização para um trânsito mais seguro

Ações educativas foram realizadas pelo Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran), no fim de semana sobre a segurança no trânsito, em alusão ao “Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trânsito”, que ocorre no próximo domingo (19), que propõe uma reflexão e conscientização das pessoas na relação com o trânsito.

O diretor-geral da Autarquia, Léo Moraes ressaltou que, a data é uma homenagem às vítimas e aos profissionais que lidam com as consequências dos acidentes. A data foi instituída pela ONU em 1995.

AÇÕES NOTURNAS

Dentro do Projeto Condutor Legal, voluntários da Escola Pública de Trânsito (EPT) promovem Paradas Educativas e Motorista Camarada de quarta-feira a domingo, visando orientar os condutores de veículos e motos quanto à atenção ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Parada Educativa: A ação consiste em uma abordagem semelhante à uma blitz, onde os condutores de veículos e motociclistas são alertados sobre o uso de dispositivos de segurança; a documentação do veículo e da CNH; empatia com os outros usuários da via; e a atenção constante ao trânsito, para evitar acidentes. Cerca de 700 condutores foram abordados em Porto Velho com a ação.

Motorista Camarada: voluntários visitam bares, praças e locais de festas, com o propósito de abordar motoristas para incentivá-los a não dirigirem após consumir bebida alcoólica. Em Porto Velho, neste fim de semana, o público foi de aproximadamente 800 pessoas.

SÃO MIGUEL

No município de São Miguel do Guaporé, a população aprovou uma ação conjunta entre o Detran/RO, Polícia Militar de Rondônia (PMRO) e Corpo de Bombeiros Militar (CBMRO).

A equipe de educação de trânsito da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), do município realizou uma Parada Educativa na avenida principal, onde orientou os condutores de motocicletas e veículos automotores sobre o uso adequado de equipamentos de segurança, o respeito aos limites de velocidade e a redução dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais no município. Foram abordados 230 automóveis e 89 motocicletas.

O comandante de 2º SGBM/6ºGBM do Corpo de Bombeiros Milira, tenente Junior da Silva Tavares, ressaltou acerca da parceria entre os órgãos e disse que a ação demonstrou à sociedade, a preocupação com a segurança no trânsito.

EVENTOS SOCIAIS

A Divisão de Campanhas Educacionais (DCE) também realizou ações sociais em igrejas, associações beneficentes e no Sesc, com voluntários que fizeram palestras e atendimentos diferenciados.

A chefe da DCE, Dalila de Oliveira Ramos disse que, as atividades foram planejadas e executadas com uma abordagem divertida e envolvente, com teatro, fantoches, bonecos habitáveis e jogos educativos, que ensinam as crianças e adultos sobre a segurança no trânsito.

Na sexta e no sábado, foram feitas 4 ações que alcançaram 1.150 crianças e adultos. Bicicletas foram sorteadas entre os participantes.

Fonte: Governo RO