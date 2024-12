Ações estratégicas somadas às estruturas de atendimentos garantem manutenção dos estoques de sangue em Rondônia

O trabalho humanizado da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron) tem sido constante na busca por mais doadores de sangue, permitindo assim, que vidas sejam salvas. A cada coleta realizada ao longo do ano, o governo de Rondônia destaca os investimentos implementados, que foram essenciais na promoção de diversas atividades internas e externas, cuja prioridade culminou na manutenção dos estoques da hemorrede, responsável por atender os 52 municípios.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a garantia de que a população tenha acesso à saúde é ressaltada por meio de inúmeras ações de coleta promovidas pelo governo ao longo de 2024. “Trabalhamos na prestação de um atendimento adequado aos cidadãos, oferecendo mais estruturas, equipamentos modernos, além de investir na capacitação dos profissionais”, salientou.

O presidente da Fhemeron, Reginaldo Girelli enfatizou que, iniciativas estratégicas foram necessárias para ampliar a atração de mais doadores. “A equipe reverteu possíveis baixas nos estoques de sangue, que representam o principal desafio de todos os hemocentros. Graças ao serviço de busca ativa por mais doadores, e incentivo de quem já doa para manter a prática, tivemos um retorno expressivo nas coletas, mediante oferta de um serviço totalmente estruturado e disponibilizado à sociedade de diversas formas.”

O presidente também evidenciou a importância dos conhecimentos adquiridos com especialistas no Congresso Brasileiro de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (Hemo), realizado neste ano em São Paulo. O evento nacional proporcionou o fortalecimento das estratégias de trabalho multidisciplinar, realizadas pela Fundação, em consonância com campanhas, projetos e outras ações realizadas pelo Executivo em 2024.

RENOVAÇÃO

Entre outras ações, a renovação do parque tecnológico logístico da Fhemeron tornou a rotina dos técnicos e demais profissionais da instituição mais viável e padronizada, principalmente pela melhoria na forma de produção e armazenamento dos insumos coletados nos hemocentros. Desde o início do ano, o governo de Rondônia vem substituindo freezers e ultrafreezers para armazenamento de produtos biológicos e afins, como na produção de hemocomponentes, que são produtos derivados do sangue humano utilizados em diversas situações clínicas; houve ainda, a aquisição de 12 centrífugas refrigeradas de piso, renovando os atuais equipamentos instalados nas unidades de hemocentro.

PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO

Com os equipamentos em operação nas unidades, viabilizou-se a capacidade de processamento e armazenamento de sangue. Um exemplo é a produção de hemocomponentes a partir do insumo sanguíneo total ou plasma, por meio de processos físicos como centrifugação e congelamento, resultando em maior eficiência.

Considerando que a produção de hemocomponentes é capaz de beneficiar mais de uma pessoa com apenas uma doação, o foco em mais investimentos nessa demanda foi aprimorado durante o ano. Segundo a Fhemeron, ao final do 2º quadrimestre, foram produzidos mais de 50,6 mil produtos deste biológico, sendo que somente em Porto Velho, onde está instalado o hemocentro coordenador, obteve-se um alcance de 51,32% da produção total na hemorrede.

MODERNIZAÇÃO E UNIDADE MÓVEL

Tornar os serviços mais cômodos à população estiveram no cerne das ações de melhorias da Fhemeron, que direcionou investimentos para espaços de acolhimento ao público, totalizando mais de R$ 1,3 milhão na aquisição de mobiliário geral para os hemocentros de Rondônia.

Outro destaque do ano foi a chegada de uma unidade móvel para coleta externa, totalmente equipada e adequada para atender doadores em todo o estado. O veículo, recebido pelos técnicos como uma ferramenta dinâmica de trabalho, foi doado ao governo do estado por meio do Termo de Cooperação com o Ministério Público do Trabalho (MPT/14ª Região).

FHEMERON ITINERANTE

Desde o início da atual gestão, o governo de Rondônia expandiu, de seis postos de coleta de sangue, para 40 municípios onde o serviço de coleta itinerante passou a operar, com a mesma estrutura de um hemocentro para doadores. Segundo a Fundação, o avanço demonstra o efeito das estratégias do estado para atrair mais doadores e despertar o interesse da sociedade em contribuir com campanhas pela vida.

O projeto Fhemeron Itinerante tem por objetivo facilitar o acesso dos doadores para manutenção dos estoques de sangue. Para a execução, é necessária uma logística que está estruturada na disponibilização de um ônibus rodoviário para a equipe multidiciplinar, formada por médicos, enfermeiros, assistentes sociais, técnicos e auxiliares de enfermagem, profissionais das áreas técnica e administrativa. No veículo são levados ainda os equipamentos, aparelhos e o lanche que é servido aos doadores.

ENTRE NO GRUPO DE WHATSAPP E RECEBA NOTÍCIAS EM PRIMEIRA MÃO

Fonte: Governo RO