AÇÕES ESTRATÉGICASOrçamento, planejamento e metas marcam reunião entre prefeito Hildon Chaves e equipe da Semes

Uma das pautas foi o Programa Talentos do Futuro, que atende mais de 2 mil crianças na capital

A equipe da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes) se reuniu com o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, nesta quarta-feira (23), com a finalidade de alinhar as ações da gestão e debater sobre os futuros projetos e programas de interesse da população, assim como planejar as próximas ações da secretaria.

O ponto principal do encontro foi sobre o orçamento da secretaria para os próximos meses de gestão, para a execução de projetos como o Talentos do Futuro, Viver Ativo, Viva Bem, Rua de Lazer, Interdistrital e outros eventos que são realizados pela Semes. A reunião foi marcada por muita troca de ideias, informações, planejamento e projetos a serem executadas pela Semes e as atividades e propostas para os próximos meses. Na oportunidade ficaram definidas as ações prioritárias que devem ser resolvidas pela Prefeitura.

Participaram da reunião a secretária da Semes, Ivonete Gomes, o adjunto, Edilson Pacheco, a chefe da assessoria técnica Astec, Rosiclea Marques, e a diretora do Departamento do Programa Talentos do Futuro, Bianca Veronese.

DESEMPENHO

Na ocasião foram apresentados ao prefeito os números referentes aos programas e projetos da secretaria, os gastos com cada projeto, como uniformes, lanches e materiais esportivos, os avanços e o quantitativo de alunos inscritos. Oportunidade também para a exibição de um vídeo, onde o prefeito acompanhou depoimentos de alunos, familiares e professores sobre a importância do Programa Talentos do Futuro como transformação social na vida das pessoas.

De acordo com Hildon Chaves, as reuniões continuadas com as secretarias contribuem para um melhor desempenho da administração pública. “Durante as reuniões cada secretário expõe as dificuldades e conquistas de sua secretaria além de propor soluções conjuntas com planejamentos e transparência em benefícios para a população porto-velhense”, destacou o prefeito.

Durante o encontro a secretária da Semes, Ivonete Gomes, destacou a importância do esporte como transformação social na vida das crianças, jovens e adultos. “A Semes tem mudado a vida de muitas pessoas nesses últimos anos, através do esporte e do lazer. Essa reunião com o nosso prefeito, marca a importância desse trabalho desenvolvido pela secretaria e os futuros projetos que serão desenvolvidos pelos próximos meses”, finaliza.

