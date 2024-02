Ações integradas desenvolvidas pelas forças de segurança pública refletem no combate à violência durante o Carnaval

Diante da necessidade de garantir a segurança dos rondonienses durante o Carnaval, o Governo de Rondônia garantiu reforço nas ações integradas entre as forças de segurança envolvendo a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Penal. A Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) adotou medidas abrangentes para manter a ordem e a segurança da sociedade, incluindo o uso de tecnologias, como o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICC-Móvel), com reconhecimento facial e os totens de segurança.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, reafirma o compromisso do Governo do Estado com a segurança da sociedade. “Nosso foco principal é garantir a segurança e o bem-estar dos rondonienses, por isso, o governo implementou medidas integradas entre as forças policiais, incluindo o uso de tecnologias avançadas, como reconhecimento facial e monitoramento aéreo, visando combater a violência durante esse período”, enfatizou.

O titular da Sesdec, Felipe Vital, destacou a atuação das forças de segurança. “Os resultados mostram uma redução significativa nos índices de criminalidade, demonstrando o compromisso em proporcionar um ambiente seguro para todos os participantes dessa festividade. Vale destacar todo o investimento que o Governo de Rondônia tem feito para segurança do Estado e o trabalho incansável das equipes policiais”, ressaltou.

EMPREGO DE TECNOLOGIA

O Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICC) foi empregado pela primeira vez no policiamento do Carnaval, e o seu uso tem sido destaque na parte preventiva dos eventos carnavalescos, considerando o monitoramento em tempo real realizado nos circuitos Centro, Areal, zona Sul e zona Leste por meio da integração com as câmeras instaladas nos percursos, inclusive com o uso de drones para a captação de imagens aéreas.

Essas ações viabilizaram o melhor acompanhamento do desenvolvimento dos blocos carnavalescos, dando assim mais segurança para a população participante dos eventos, bem como para as equipes de segurança pública empregadas no policiamento, considerando o remanejamento das equipes para abordagens pontuais quando havia necessidade.

O CICC Móvel fez uso da tecnologia de reconhecimento facial visando aprimorar ainda mais o acompanhamento das ações desenvolvidas. Foi a primeira vez na história da segurança pública do Estado de Rondônia, que o recurso foi utilizado, garantindo o reconhecimento de mais de 20 mil pessoas durante o percurso dos blocos, sendo identificados desses reconhecimentos, 39 pessoas com algum tipo de pendência, conforme a integração dos bancos de dados realizados. Na prática, o recurso potencializou as abordagens policiais na busca por foragidos da Justiça.

INTEGRAÇÃO

O aparato de segurança no carnaval contou com uma integração das forças de segurança. Além da Polícia Militar e dos Bombeiros Militares, estiveram presentes e atuantes equipes de policiais penais, que atuaram diretamente no monitoramento no CICC, na recaptura de foragidos e de apenados por descumprimento de medidas administrativas.

O bloqueio das vias e o controle do trânsito foi realizado por equipes da SEMTRAN e do BPTRAN. De modo organizado as pessoas conseguiram acessar os blocos, e ao final as vias foram liberadas sem intercorrências.

POLÍCIA MILITAR

Com a realização de várias ações, como o policiamento ostensivo, que aliado ao suporte tecnológico culminou na redução de 15% nos furtos e 10% nos roubos durante o período carnavalesco na Capital. A Polícia Militar realizou ainda 17 prisões durante o período carnavalesco e somente um incidente mais grave.

Com a intensificação dessas atividades em diversos locais públicos onde ocorrem as festividades, garantiu-se a manutenção da ordem da integridade física e patrimonial da população rondoniense.

PATRULHAMENTO AÉREO

Operando os helicópteros Falcão da Sesdec, a Gerência de Aviação Aérea do Estado (Gave) atuou de forma preventiva e repreensiva durante as festividades, realizando o rádio patrulhamento aéreo, identificando e coibindo brigas e furtos, acionando o apoio terrestre e ajudando na dispersão dos brincantes.

CORPO DE BOMBEIROS

Com a concentração de muitas pessoas nas ruas, outro reforço do Governo do Estado, é o atendimento à saúde dos foliões. Essa missão foi realizada pelo Corpo de Bombeiros, que atuou de forma estratégica, disponibilizando serviço pré-hospitalar; equipes especializadas; ações de combate a incêndios; e demais situações de emergência. Contando com efetivo de 40 militares e mais de 10 viaturas, desde unidades de resgate, ambulâncias, caminhonetes de busca e salvamento, caminhão de combate à incêndios e auto escada de resgate, foi oferecido segurança à sociedade, com a finalidade de prestar atendimento e orientação aos foliões.

POLÍCIA CIVIL

De acordo com dados da instituição, houve uma redução no número de ocorrências neste ano, comparado ao período carnavalesco de 2023, foram 46 ocorrências a menos, ou seja, em 2023 foram um total de 118 registros e este ano 72 flagrantes registrados.

