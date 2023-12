Ações, investimentos, reformas e entregas foram destaques na saúde de Rondônia em 2023

Em 2023, a saúde de Rondônia foi marcada por reformas, ações, projetos, cirurgias e atendimentos das mais variadas áreas. Com trabalho contínuo e célebre, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) vem atuando com o intuito de impulsionar e desenvolver o sistema de saúde em todo o Estado.

Para o titular da pasta, Jefferson Rocha, os objetivos da gestão se desenvolvem a partir do empenho das unidades. “Este ano foi marcado por conquistas significativas, inovações e um compromisso renovado com o bem-estar da nossa população, com profissionais capacitados, prontos para atenderem as necessidades dos rondonienses, é com muita gratidão que finalizamos mais um ano com metas e objetivos mantidos”, afirmou.

O governador do Estado, Marcos Rocha enfatizou acerca das ações realizadas ao longo de 2023. “Essas são medidas que vêm sendo feitas para poder promover uma saúde de qualidade para os rondonienses. Foram investimentos para propiciar, essencialmente, atendimentos eficazes, quanto à aquisição de equipamentos que fortaleçam as ações e atendimentos para a população”, salientou.

ENTREGAS

O Governo de Rondônia realizou a entrega do ambulatório ao Núcleo de Fissurados de Rondônia (Nufis), no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, com o objetivo de ampliar os serviços, a unidade executou 45 cirurgias de lábio leporino este ano no Estado, e conta com um serviço multidisciplinar, que se destaca desde o acolhimento do paciente até o acompanhamento pós-cirúrgico.

O Pronto Socorro João Paulo II recebeu 14 carros macas, em 2023, que são especializados em transferência de pacientes críticos para outros leitos e 114 camas hospitalares com cabeceira elevada, um investimento de R$ 399.747,74 (trezentos e noventa e nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos).

A Casa do Ancião também recebeu ações do Governo; mais de 30 veículos de locomoção foram entregues, entre eles cadeiras de rodas, cadeiras de banho, andadores, bengalas e almofadas, com o objetivo de ofertar assistência para idosos em situação de vulnerabilidade.

Equipamentos hospitalares como 33 esfigmomanômetros infantil, 15 esfigmomanômetros adulto; 9 aparelhos de ultrassom; cinco unidades de armários de vidros; quatro banquetas de assento giratório; uma mesa ginecológica; e um negatoscópio em LED, foram destinados ao municípios de Costa Marques, Nova união, Alto alegre, Jorge Teixeira, Pimenta Bueno, Cujubim, São Miguel do Guaporé, Parecis, Cabixi e Jaru.

Para o fortalecimento do sistema de saúde, foram executadas entregas de 31 camionetes para regionais de saúde, hospitais e laboratórios do Estado.

INVESTIMENTO

Foram investidos cerca de R$ 4.130.000,00 (quatro milhões e cento e trinta mil reais) na aquisição de 350 computadores com dois monitores cada, e R$ 200 mil para a compra de 100 pontos eletrônicos, totalizando 450 equipamentos, com o intuito de aprimorar a qualidade nos serviços administrativos de setores e garantir uma carga horária sistematizada aos servidores.

Cerca de R$ 40.999.407,15 (quarenta milhões, novecentos e noventa e nove mil, quatrocentos e sete reais e quinze centavos) foram entregues para secretários de saúde de 36 municípios de Rondônia para execução do Projeto Compartilhando Saúde, destinado para investimentos para contratação de leitos cirúrgicos/clínicos, rede urgência e emergência, cirurgias eletivas gerais e ortopédicas e atendimento materno infantil.

AÇÕES

O Governo de Rondônia realizou uma ação em alusão ao mês Julho Amarelo, no distrito de Extrema, onde foram realizados 979 procedimentos em saúde, objetivando a prevenção, e consequentemente diagnosticar casos de hepatite viral e atender à demanda da região.

A ação “Fecha Laudo” ocorreu entre os dias 10 e 14 julho, no Centro de Reabilitação de Rondônia (Cero). Cem crianças foram selecionadas na fila do Sistema Nacional de Regulação (Sisreg), que já estavam em acompanhamento com profissionais da equipe multiprofissional, investigando o transtorno e aguardando por consulta com o neuropediatra.

Cerca de 81 crianças apresentaram diagnósticos para os transtornos de Transtorno de Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e Deficiência Intelectual (DI).

REFORMAS

Em 2023, foi retomada a obra do Hospital Regional de Guajará-Mirim. O Governo de Rondônia em cooperação com o Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (Unops) iniciaram as obras, no dia 2 de outubro, com previsão de entrega de 10 meses, a ação valorizou a mão de obra local e economia do município, contratando 26 trabalhadores que moram na região.

O Governo de Rondônia realizou a assinatura da Ordem de Serviço para a reforma e ampliação da maternidade e centro obstétrico do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro. A reforma e ampliação visam oferecer revitalização e ampliação das áreas de internação de mães e recém-nascidos, área de repouso de profissionais da saúde, plantonistas, banheiros e reparos na infraestrutura das salas cirúrgicas e setores. A Secretaria de Estado da Saúde destaca as ações com o objetivo de oferecer melhorias na infraestrutura e no desenvolvimento do atendimento dos setores.

Além disso, foram investidos com recurso próprio da Sesau em reparos, pinturas e equipamentos novos para Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, executada em parceria com a Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), objetivando a oferta para mais conforto e qualidade no ambiente hospitalar aos pacientes e servidores.

NOVO HOSPITAL

Em abril de 2023, o Governo de Rondônia assinou a ordem de serviço do Novo Hospital de Urgência e Emergência de Rondônia, a construção que está sendo realizada pelo Consórcio Vigor Turé, contará com laboratório, farmácia, área de hemodinâmica, 64 leitos de UTI, 10 salas de cirurgias e 399 leitos.

A construção do novo hospital é um compromisso do Governo do Estado para atender a saúde de Rondônia. A entrega deste hospital é um marco, pois a nova unidade contará com uma estrutura maior e equipamentos de alta qualidade. Com a nova Unidade Hospitalar, o Governo do Estado dará um salto em melhor atendimento para a população.

Fonte: Governo RO