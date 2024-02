Ações preventivas são reforçadas para combate às queimadas em Rondônia

Buscando fortalecer o corpo técnico para as ações de combate às queimadas e incêndios florestais, focado na implementação do Plano de Operações para a Temporada de Incêndios Florestais (Potif), o Governo de Rondônia, a partir de um Acordo de Cooperação Técnica com a Fundação Amazônia Sustentável e o Fundo Internacional Ambiental [Re:Wild], reforça ações e procedimentos de forma preventiva ao combate aos focos de calor no Estado, decorrentes do desmatamento e queimadas não autorizadas. O projeto visa, por meio de doações, apoiar a aquisição de materiais essenciais à prevenção e controle de queimadas e incêndios florestais, equipando brigadistas e agentes.

O Plano de Operações para a Temporada de Incêndios Florestais (Potif), coordenado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia (CBMRO), conta a criação do Centro Integrado de Multiagências de Coordenação Operacional, essencial para coordenar respostas às emergências. Já os bens adquiridos serão doados e incorporados ao patrimônio do Corpo de Bombeiros, formalizados por termo específico de doação. A colaboração existente entre a Fundação Amazônia Sustentável, Sedam e o CBMRO, busca reduzir riscos de desastres associados às queimadas e incêndios florestais.

Segundo o secretário de Estado, Marco Antônio Lagos, o acordo entre o Governo de Rondônia, a Fundação Amazônia Sustentável e o Fundo Internacional Ambiental [Re:Wild] é um exemplo de como as parcerias podem ser eficazes na proteção da Amazônia. “O investimento em equipamentos e treinamento para os envolvidos no combate às queimadas e incêndios florestais garante uma resposta rápida e eficiente”, ressaltou.

Fonte: Governo RO