Ações realizadas pelo Tudo Aqui em 2022 mostram agilidade em vários atendimentos à população de Rondônia

As ações realizadas nas unidades do Tudo Aqui em Porto Velho e interior de Rondônia, mostraram evolução e agilidade em diversos atendimentos, que são realizados diariamente à população do Estado. Além da alta procura para emissão de documento oficial com foto, entre 1ª e 2ª vias (RG e CPF), outros atendimentos passaram a ser disponibilizados, sendo atualmente mais de 50 somente na unidade do Centro, em Porto Velho.

A gerente do Tudo Aqui – Unidade Centro, Karine Débora de Souza Silva ressalta que os serviços realizados “tiveram saltos positivos, por conta da agilidade dos serviços que já eram realizados e de outros que passaram a ser feitos no local e também em outras unidades do Estado”.

A celeridade nas ações realizadas no Tudo Aqui foi pontuada pelo governador de Rondônia, Marcos Rocha, como fundamental para melhor atender a população. “A prioridade do Governo de Rondônia e sempre buscar a prestação de serviço com mais qualidade e em menos tempo para a sociedade. Com isso, temos conquistado resultado positivo, com serviços que vão ao encontro das necessidades da população. O Tudo Aqui tem contribuído com secretarias e órgãos da administração pública direta e indireta, buscando oferecer a cada momento mais comodidade a todos”, enfatizou o governador.

AÇÕES REALIZADAS

Em abril, foi realizado o “Tudo Aqui Azul”, com atendimento exclusivo às pessoas que apresentam o Transtorno do Espectro Autista – TEA, nas unidades Centro, Shopping, Ariquemes, Ji-Paraná e Rolim de Moura. O selo que fica no canto superior direito impresso no documento, identifica o autista e garante atenção integral, pronto-atendimento e prioridade no atendimento e acesso aos serviços públicos e privados, em especial, nas áreas de saúde, educação e assistência social.

O “Portal do Cidadão”, que unifica serviços ofertados no “Tudo Aqui”, como os agendamentos de Carteira de Identidade (RG); Passe Livre do idoso/portador de deficiências; solicitação da CNH definitiva e mais outros 50 serviços prestados, foi lançado no mês de junho, em parceria com a Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic.

Em outubro, foi realizada a inauguração do guichê da Caerd, com os seguintes serviços prestados: 2ª via de conta, parcelamento e negociação de débitos, alteração do vencimento da sua conta, entre outros.

ESTRANGEIROS

No final do mês de setembro, foram feitos atendimentos junto ao Consulado da Colômbia aos cidadãos do País que residem fora de sua sede, tendo serviços ofertados como: registro consular, registro civil, carteira de identidade, cartão de cidadania, passaporte, reconhecimento de assinatura, apostila, consultorias. Ao total, foram realizados 226 serviços prestados, com o quantitativo de 76 pessoas atendidas.

EMPREGO E LIMPA NOME

O Sine Estadual realizou um feirão de emprego temporário em Porto Velho, que ocorreu entre os dias 7 e 11 de novembro de 2022. A ação foi executada pelo Sistema Nacional de Emprego de Rondônia – Sine, promovido pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – Sedec.

Ainda em novembro, foi realizado o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon, por meio da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico – Sedec, em parceria com o Serasa, iniciou de 29 a 1° de dezembro, a segunda edição do Feirão Limpa Nome, que acontece no Tudo Aqui – Unidade Centro, das 9h às 17h.

ATENDIMENTOS

Desde Janeiro de 2022, com 13.868 atendimentos até o mês de novembro, ocorreu o programa “Rondônia Cidadã”, sendo uma prestação de serviços itinerantes seguindo o cronograma, conforme as datas e localidades, regulamentado por meio do Decreto n° 26.971, de 14 de março de 2022, o qual visa levar cidadania, bem como prestar o devido apoio à sociedade hipossuficiente dos municípios e distritos do Estado de Rondônia, que estão em situação de vulnerabilidade, por meio do conjunto de atividades e serviços desta Secretaria e órgãos/entidades parceiras.

De janeiro até novembro, o quantitativo de atendimentos de todas as unidades do Tudo Aqui, incluindo interior (Ariquemes, Ji-Paraná, Rolim de Moura e Unidade Móvel) tem uma estimativa de mais de 200 mil atendimentos, tendo em vista que a unidade do Tudo Aqui – Centro, é onde se concentra a maior demanda de atendimentos, e que gerou cerca de 62.399 atendimentos, neste ano.

Fonte: Governo RO