Ações voltadas para Juventude, Cultura, Esporte e Lazer marcaram o ano da Sejucel

O ano de 2022 foi marcado por avanços importantes, com a implantação de diversos projetos e ações que tiveram o objetivo de promover políticas públicas da juventude, cultura, esporte e lazer em Rondônia. Projetos culturais, jogos universitários, feira de empreendedorismo jovem, entres outros, foram desenvolvidos pelo Governo de Rondônia, com ações da Superintendência Estadual da Juventude, Esporte, Cultura e Lazer – Sejucel. Também foi destaque neste ano, a regulamentação da criação do Calendário Estadual de Cultura e a publicação do Calendário Oficial 2023, para difundir e orientar os eventos oficiais e tradicionais e atividades culturais do Estado.

A superintendente da Sejucel, Camila Lima Ribeiro faz um balanço das ações desenvolvidas. “Este ano, colocamos em prática as políticas públicas para a Juventude, a Cultura, o Esporte e o Lazer, que não puderam ser executadas nos últimos dois anos por conta da pandemia”, enfatizou.

As ações voltadas para estes segmentos realizadas pala secretaria vão ao encontro do Plano Estratégico do Governo de Rondônia, fortalecendo a promoção social, com focos na juventude, esporte, cultura e lazer. “É muito gratificante ver o trabalho sendo desenvolvido de forma plena e os artistas, esportistas e outros entes ligados à área, podendo desenvolver seus trabalhos e sendo reconhecidos por eles. Enfrentamos uma pandemia que prejudicou vários projetos, mas, este ano realizamos eventos que confirmam o compromisso, também com a cultura do Estado”, disse o governador Marcos Rocha.

CULTURA

O ano de 2022 também marcou a realização da primeira edição do Circuito Rondon Cultural, que aconteceu no Ginásio Cláudio Coutinho e no Teatro Palácio das Artes, entre os dias 25 a 27 de novembro e 2 a 4 de dezembro, com apresentações dos diversos segmentos culturais (dança, música, artes cênicas, danças indígena, afro, dentre outros).

Além disso, o governo do Estado, por meio da Sejucel entregou do Título de Reconhecimento como Patrimônio Histórico Culturais Imateriais para diferentes manifestações da cultura popular, rondoniense como, o Arraial Flor do Maracujá, a Banda do Vai Quem Quer, a Festa do Divino Espírito Santo do Vale do Guaporé, a Marcha Para Jesus, a Roda de Capoeira, entre outras celebrações que fazem parte da identidade cultural do Estado.

O Prêmio Jacamin das Costas Verdes homenageou os melhores da Cultura Rondoniense neste ano. E a segunda edição do Prêmio Tributo à Tereza de Benguela e entregou comendas a 9 mulheres negras e a 6 homens negros de destaque na sociedade rondoniense, escolhidos pelo Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial – Cepir e pelo Conselho Estadual de Política Cultural – CEPC.

No setor do Artesanato, mais de 400 profissionais foram cadastrados através do Programa do Artesanato Brasileiro – PAB, para participarem de diversas feiras ao longo do ano, com o investimento de R$ 515.926,10.

JUVENTUDE

A Coordenadoria de Juventude, desenvolveu o projeto “Emprega Mais, Empreenda Juventude”, em parceria com o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional – Idep, que levou oportunidade de cursos profissionalizantes para a jovens rondonienses.

Em agosto deste ano, a segunda edição dos Jogos da Juventude Universitária de Rondônia – JOJURO, movimentou o público universitário, com o objetivo de incentivar a prática de esportes.

Semana da Juventude Rondoniense, que tem como objetivo incentivar a manifestação cultural e social proveniente dos diversos setores da juventude, além de valorizar a cultura local com apresentação de bandas locais, projetos sociais, grupos de danças, competições e entre outros, desenvolvidas por jovens, aconteceu em novembro no Skate Park, em Porto Velho.

A Feira Jovem Empreendedor também irá fechar as ações para a juventude no ano de 2022, com um espaço para que os participantes possam expor seus negócios e comercializá-los durante o evento, gerando renda e fomentando a economia local, o evento será realizado no dia 17 de dezembro, no Espaço Alternativo em Porto Velho.

Fonte: Governo RO