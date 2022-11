ACOLHIMENTO – 4º Feira de Adoção de Animais é realizada em Porto Velho

Disputas de terceiro lugar e finais serão no domingo, com premiação logo após o término

Um sábado cheio de partidas e de muita emoção nesta etapa final do Festival de Praia Circuito Beach, que encerra domingo (27), com as disputas de terceiro lugar e finais do futvôlei misto e masculino, além do vôlei feminino e masculino.

Na última etapa em andamento, na Arena 7, em Porto Velho, disputam o pódio os quatro primeiros colocados da primeira etapa realizada no dia 26 de agosto, no distrito de Fortaleza do Abunã, e os quatro primeiros colocados da segunda etapa, que aconteceu nos dias 23 e 25 de setembro, em Jaci-Paraná.

Só neste sábado (25), participam 56 atletas, média de 130 em todas as fases da competição. “A previsão é de que os jogos deste sábado encerrem por volta das 18h, retornando no domingo a partir das 8h, com previsão de conclusão e entrega da premiação às 12h”, explicou o diretor do Departamento de Esporte e Lazer da Semes, Silvio Ricardo.

Para os participantes como José Carlos do Carmo, que disputou neste sábado o futvôlei na categoria mista, a retomada do festival após anos sem acontecer, por causa da pandemia da covid-19, e com direito a repaginada do formato, incluindo diferentes etapas, tornou a competição ainda mais atrativa. “O torneio foi bem organizado até agora. É muito bom pra divulgar o esporte, para propor mais qualidade de vida e oportunidade pra galera”, comentou o competidor enquanto se preparava para entrar na quadra de areia.

PREMIAÇÂO

A entrega da premiação acontece neste domingo (27), logo após o encerramento das disputas de terceiro lugar e finais de todas as categorias. Os primeiros e segundos colocados receberão troféu e premiação em dinheiro de R$ 2 mil para o primeiro e R$ 1 mil para o segundo. Já os terceiros colocados ganham medalha e premiação de R$500 por equipe. Somadas, as premiações totalizam R$14 mil.

Texto: Renata Beccária

Fotos: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO