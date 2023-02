ACOLHIMENTO – Voluntários podem se cadastrar para participar do Programa Apadrinhando uma História

São 180 alunos matriculados, em seis turmas

Reiniciadas neste mês de fevereiro, as aulas de balé do Centro de Artes e Esportes Unificados (Praça CEU), na zona Leste da capital, acontecem três vezes por semana com 180 meninos e meninas divididos em seis turmas. A faixa etária é de 7 a 15 anos, e as aulas são promovidas pela Prefeitura de Porto Velho gratuitamente.

A abertura de novas vagas foi realizada pela Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur) no mês de janeiro. O projeto existe desde 2017 e foi suspenso durante a pandemia, retornando no segundo semestre de 2022. No curso, as crianças aprendem o básico do balé clássico, com aulas de jazz e dança contemporânea como complemento.

A responsável pela turma, Misselene Félix, explica que as dinâmicas ajudam no desenvolvimento pessoal dos participantes. “São crianças diferenciadas, é o sonho delas estar aqui, pois muitas mães não têm condições de custear uma escola particular, então a gente vê o esforço delas. Eu sempre faço dinâmicas que ajudam na concentração, memória e consequentemente na dança e desenvolvimento escolar”, explicou a professora.

Cada aula tem duração de uma hora, nos períodos matutino e vespertino, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras.

Maria Isabely, de 7 anos, não perde um dia sequer. “Eu gosto, é muito divertido, eu já aprendi muitos passos do balé”, contou a pequena que estava acompanhada da mãe, Patrícia Abreu.

“Ela entrou em julho do ano passado e me pede pra fazer as aulas desde os 5 anos. Ela gosta e o trabalho da praça é muito bom, eu não teria condições de pagar uma escola”, completou a mãe.

As mães fazem questão de aguardar e acompanhar as aulas, como é o caso da Eliete Campos, mãe da pequena Ayra Eloá, 7 anos, que adora exibir os passos que já aprendeu. “Eu moro aqui no JK, a praça é perto da minha casa e não deixa nada a desejar de uma escola particular”, contou a responsável, ao lembrar que a filha fazia aulas particulares aos 4 anos, mas por questões econômicas mudou para a praça por ser gratuito.

Texto: Renata Beccária

Foto: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO