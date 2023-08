ACOLHIMENTOCurso de capacitação para multiplicadores do Família Acolhedora começa na terça-feira (8)

Primeiro dia será aberto ao público geral

Com o tema “O acolhimento é temporário, o amor é para vida toda”, o serviço Família Acolhedora, da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), realiza nos próximos dias 8, 9 e 10 de agosto, a partir das 19h, o curso de capacitação para multiplicadores. O encontro será realizado no Teatro Banzeiros em Porto Velho.

A gerente do Serviço Família Acolhedora, Magda de Sá fala sobre a capacitação e como vai funcionar o curso. “A capacitação é um dos processos mais importantes do serviço Família Acolhedora. Hoje estamos com 20 famílias inscritas e por meio deste curso, elas passam a ser capacitadas para lidar com todas as etapas e desafios do acolhimento. Na capacitação ela perceberá que não estará sozinha, que uma equipe técnica lhe prestará apoio e saberá lidar com as demandas das crianças e adolescentes que acolherá”.

Na terça-feira (8) acontecerá uma palestra aberta para famílias interessadas, conselheiros tutelares, universitários, profissionais da assistência e todos aqueles que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente, bem como a sociedade em geral.

“Portanto, é aberto ao público. Neste dia, falaremos da legislação que institui o serviço, sua relevância para a sociedade e trataremos de desmistificar os preconceitos por trás do acolhimento. Finalmente, nos dias 9 e 10 os encontros serão restritos a famílias interessadas em se tornar, de fato, famílias acolhedoras. Então, convidamos os garantidores de direitos e sociedade em geral para se fazer presente e saber um pouco mais sobre a relevância deste serviço”, completou Magda.

Na ocasião, os participantes vão conhecer os trabalhos que a Prefeitura desenvolve referentes ao acolhimento institucional e familiar de crianças e adolescentes, assim como os direitos deste público. Também serão apresentados dados para análise e reflexão, com a finalidade de combater a discriminação, os preconceitos referentes ao serviço de acolhimento e ampliar o número de munícipes cadastrados na ação.

O primeiro passo para quem deseja se candidatar é o preenchimento e envio do formulário do programa por meio deste link ou e-mail: [email protected]. Após isso, a equipe técnica da Semasf entrará em contato para iniciar o processo de capacitação e habilitação da família candidata. O serviço Família Acolhedora cadastra famílias que tenham interesse em abrigar, provisoriamente, crianças e adolescentes que estão em caráter temporário, por decisão judicial, afastados de seus responsáveis, até que possam retornar aos seus lares.

Entre os critérios para ser um acolhedor estão:

– Ter acima de 21 anos, sem restrição quanto ao sexo e estado civil;

– Estar residindo no município de Porto Velho há mais de dois anos;

– Concordância de todos os membros da família.

– Não apresentar pendências com a justiça e nem com órgãos de garantias de direitos;

– Participar dos cursos de capacitação e atender às orientações da equipe técnica do serviço que acompanha a família.

O serviço é destinado a crianças e adolescentes de zero a 18 anos de idade, que estão com seus direitos violados ou que se encontram em vulnerabilidade social, expostos à ameaça, cujas famílias não conseguem cumprir, temporariamente, sua função de cuidado e proteção.

Texto: Rando Silva

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO