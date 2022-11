Acordo de exportação de grãos no Mar Negro é prorrogado por 120 dias

Após conversas entre o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, o ministro de Defesa da Rússia, Hulusi Akar, o presidente da Turquia, Recep Tayip Erdogan, e o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, o acordo de exportação de grãos no Mar Negro será prorrogado e ficará em vigor pelos quatro meses de inverno.

Conforme um funcionário turco de alto escalão, o acordo será mantido por 120 dias, podendo sofrer “novos ajustes” à frente. O acordo deve ser prorrogado a partir do dia 19 de novembro.

Segundo a diplomacia russa, “a parte russa autoriza a extensão técnica da ‘Iniciativa do Mar Negro’, sem qualquer mudança, em seus termos e alcance.”

A Iniciativa de Grãos do Mar Negro é de extrema importância na luta global contra a crise alimentar, uma vez que garante o abastecimento e segurança alimentar, bem como a navegação segura de exportação de grãos, alimentos e fertilizantes da Ucrânia. Desde o verão, cerca de 500 navios e mais de 11 milhões de toneladas de cereais e produtos alimentares foram distribuídos mundialmente.

Moscou havia se retirado temporariamente do acordo, no final de outubro, depois de denunciar o uso “para fins militares”, por parte da Ucrânia, do corredor humanitário. Agora, com a extensão do referido acordo, após negociações intensas sob mediação da ONU, as mais de 10 milhões de toneladas de grãos que seguem bloqueadas em silos na Ucrânia poderão ser embarcadas.

Estes cereais são indispensáveis para estabilizar os preços nos mercados internacionais e para abastecer as populações mais vulneráveis ao risco de fome.

Na cúpula do G20, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse ser “a favor da continuação do acordo de grãos, mas também somos a favor de garantir que os grãos fornecidos sob o combinado vão especificamente para os países que precisam deles, ao invés do países ocidentais e europeus, como acontece atualmente”.

Fonte: AgroPlus