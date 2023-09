Acordo Direto de Precatórios em Rondônia injeta recursos na economia e beneficia mais de 160 credores

Todas as taxas referentes aos serviços de habilitação e veículos do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia – Detran/RO já podem ser pagas, também, por meio de Pix, proporcionando maior celeridade para o contribuinte que busca pelos serviços da Autarquia.

Segundo o diretor técnico de veículos, Tiago Costa, “o correntista de qualquer banco poderá pagar por meio de QR Code ou código numérico. Por esse sistema, a operação pode ser feita pelo celular”, ressaltou.

Antes, o Detran/RO emitia a maioria das taxas apenas com o código de barras para pagamento. Após o pagamento, o cidadão precisava aguardar até dois dias úteis para a compensação do valor. Agora, os boletos de pagamento são emitidos com um QR Code, já para a opção de pagamento no Pix, onde a compensação bancária é instantânea, além de funcionar de domingo a domingo.

O governador Marcos Rocha destacou que, “o Detran/RO está se adequando e oferecendo mais essa opção ao contribuinte”, disse.

O diretor-geral do Detran, Léo Moraes, informou que “o pagamento pode ser feito por qualquer pessoa física ou jurídica que tenha uma conta em uma instituição financeira, incluindo os bancos que não são conveniados com a Autarquia, desde que sejam participantes do Pix”.

Fonte: Governo RO