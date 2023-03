Acre e parte da Ponta do Abunã isoladox: filas se formam em trecho interditado da BR-364 em Rondônia; Dnit vai construir desvio

Filas de veículos se formam desde a tarde de ontem no trecho interditado da BR-364, a 10 quilômetros do distrito de Extrema, rodovia que liga Rondônia ao Acre. A estrada foi fechada pela Polícia Rodoviária Federal depois que um bueiro metálico rompeu no último sábado (18) e gerou uma erosão no trecho.

A Superintendência do Dnit em Rondônia informou ao site Ponta do Abunã que “as providências necessárias estão sendo tomadas, e que nesta segunda-feira, 20, uma empresa estará realizando a construção de um desvio provisório, para que o trânsito seja reestabelecido enquanto se conclui o processo emergencial para a construção de uma galeria de concreto no local”.

O chefe da Eucatur no Acre, Célio Peixoto, informou que os ônibus que fazem a linha Rio Branco/Porto Velho estão fazendo baldeação no local da interdição.

Por: Luciano Tavares – Fotos do site Pontal do Abunã