Adelino Follador participa da entrega de certificado de adesão ao Sisbi de Frigorífico de Ariquemes

Na data de 08 de novembro de 2022, os atletas, Juan Aldunate, André Menezes, Ramon Nascimento e seu técnico Evaldo procuraram o gabinete parlamentar do Deputado Pimentel, e nessa visita, solicitaram ajuda do mesmo, para que pudessem realizar uma viagem objetivando participar da Copa do Brasil de Embaixadores 2022, na modalidade Taekwondo. Ao longo da conversa, após os atletas contarem suas histórias de vida, constatou-se que esses jovens, estavam em semáforos com uma lata de tinta pedindo dinheiro, para cada motorista que transitavam nas ruas de Porto Velho, objetivando comprar as passagens aéreas, para viagem e participação do campeonato.

Ao saber que existia um processo tramitando na SEJUCEL, e que pela ausência de recursos próprios para aquisição das passagens aéreas para os jovens, em uma ação rápida do Deputado Pimentel, o mesmo protocolou ofícios junto à casa civil do estado de Rondônia, para destinar de suas emendas parlamentares individuais, o valor de R$ 20.000,00(vinte mil reais), destinados à SEJUCEL, com vistas à aquisição das passagens aéreas.

Após muita luta e cobranças diárias, na data de 30 de novembro, um dia anterior ao evento, chegou ao conhecimento do Deputado Pimentel, que as passagens haviam sido adquiridas para que os jovens que há alguns dias, estavam sob sol forte, pedindo dinheiro com uma lata de tinta nas mãos, para viajar e participar da Copa do Brasil de Embaixadores 2022, na modalidade de Taekwondo. Sendo motivo de muito orgulho, saber que o sonho daqueles atletas, não havia morrido em um sinal de trânsito e que essa pequena chama de esperança estava viva, graças ao Deputado Pimentel.

A competição ocorrida no período de 01 a 04 de dezembro, contou com nossos campeões estaduais que competiram nas categorias adulto (até 54 kg), adulto (até 68 kg) e Sub21 até -68kg participando a nível nacional, com atletas de todo o Brasil. Estes mesmos jovens após alta performance, garantiram o pódio, proporcionando visibilidade ao Estado de Rondônia e principalmente a realização de seus sonhos, ao participarem a nível nacional, contra atletas de diferentes estados. “Como Deputado Estadual, tenho uma enorme alegria em poder proporcionar a realização de sonhos e incentivo ao desporto, colocando-me à disposição dos atletas rondonienses, proporcionando-lhes incentivos à participação em competições”, disse o Williames Pimentel.

Texto: Matheus Holanda de Queiroz e Thayna Santos Sales

Foto: Assessoria Parlamentar