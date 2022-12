Adelino Follador quer reforçar verbas para o setor agrícola no orçamento estadual

O parlamentar também demonstrou preocupação com o Hospital Regional de Ariquemes. Conforme Adelino, é necessário realizar um projeto que seja viável e funcional, citando o exemplo do teatro municipal que se transformou num “elefante branco”, consumindo, de acordo com o deputado, R$ 16 milhões dos cofres públicos e não atendendo suas finalidades.

O orador falou que se preocupa com o erguimento de um prédio de seis andares previstos para o hospital. “O certo é construir o hospital para funcionar e atender todo Vale do Jamari e que se permita a busca de recursos públicos estaduais para a manutenção e melhorias do estabelecimento,” observou.





Follador disse ainda sobre a importância de aterrar, de forma imediata, o local onde será feita a ponte sobre o rio Jamari. “Caso não ocorra esse aterramento agora, o serviço vai ser interrompido, gerando nova indefinição de prazos para conclusão da obra,” alertou ele, que levou o problema até aos diretores do DER e cobrou soluções.

Texto: Antônio Pessoa

Foto: Thyago Lorentz