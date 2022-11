Adequação à NR31 reforça o uso correto de defensivo agrícola na lavoura cafeeira

Extensionistas rurais de Rondônia estão sendo capacitados para levarem às famílias do campo mais segurança na aplicação de agroquímicos. A atividade traz as orientações contidas na Norma Regulamentadora 31 (NR 31), que estabelece regras relacionadas à saúde e segurança, em atividades agrícolas.

O uso de agroquímicos, também conhecido como defensivos agrícolas, quando utilizados de forma racional, trazem benefícios à saúde da lavoura, controlando as pragas e doenças que prejudicam as plantas. Seu uso permite a sustentabilidade da produção agrícola, garantido a qualidade do alimento produzido.

A NR 31, criada em 2005, detalha as regras que todos os produtores devem seguir, com o intuito de garantir a saúde e segurança que vão desde o armazenamento até o uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI, transporte, manipulação e aplicação de produtos agroquímicos.

A Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia – Emater, reforça a importância das orientações para que sejam evitados problemas no campo com o produtor se contaminado, assim, derramando produto sobre ele.

A capacitação realizada no Centro de Treinamento da Emater-RO, em Ouro Preto do Oeste, reuniu técnicos que atuam diretamente com as famílias rurais, para adequar às exigências da NR 31. “Além de atender a NR31, essa capacitação visa orientar os produtores familiares a fazer uma aplicação sustentável sem prejuízos ao ser humano e ao meio ambiente, da maneira mais sustentável possível”, explica Ednei Leandro da Vitória, professor pós-graduado em Agricultura Tropical voltada para aplicação de defensivos agrícolas da Universidade Federal do Espírito Santo.

Um dos objetivos da capacitação é discutir a adequação das normas estabelecidas na NR 31, voltadas à lavoura do café, produto com grande representação na economia do Estado e que vem ganhando cada vez mais a adesão de produtores rurais familiares. “O café de Rondônia possui uma identificação geográfica, chamada de IG, que está totalmente ligada à questão da sustentabilidade e essa capacitação vem somar com as ações que são desenvolvidas nesse segmento, no Estado”, explicou o diretor técnico da Emater/RO, Raphael Cidade.

Fonte: Governo RO