Adesão ao almoxarifado virtual nacional pelo TJRO é inspiração para Secretaria de Estado da Saúde 

Pioneiro na implantação, Judiciário de RO buscou o aperfeiçoamento e economia do um serviço de logística de compra, armazenamento e entrega de materiais de consumo

Uma equipe de gestores da Secretaria de Estado da Saúde esteve no Tribunal de Justiça de Rondônia em busca de informações sobre a adesão do Judiciário ao almoxarifado virtual, uma inovação na logística de suprimentos de materiais de consumo, incluindo suprimentos de informática, idealizado pelo Ministério da Economia. O TJRO foi a primeira instituição do Estado a consolidar a adesão, que também representa economia aos cofres públicos.

Em reunião com a secretária administrativa do TJRO, Elaine Piacentini, os gestores que atuam na Central de Abastecimento Farmacêutico da Sesau conheceram a dinâmica do funcionamento da ferramenta utilizada pelo Judiciário. O objetivo é aplicar a mesma metodologia na secretaria, que registra grande volume de compras de medicamentos e material de consumo. O coordenador Jeferson Freitas e o assessor técnico Alisson Carvalho manifestaram o interesse em implementar um projeto piloto que busque o abastecimento das unidades de saúde do Estado.

Desde o ano passado o Tribunal de Justiça aderiu ao projeto. Com a contratação do fornecedor, o TJRO desburocratizou o atendimento de suprimentos às unidades do Judiciário rondoniense, que passou a ser no modelo just in time (sob demanda) e com entrega “porta-a-porta”, nos endereços dos destinatários.

O Almoxarifado Virtual é mais célere e econômico, uma vez que unifica, em um único procedimento licitatório, as demandas de material de consumo da Instituição, gerando melhor aproveitamento de mão de obra e do espaço físico, bem como fomentando a economia em escala, a padronização dos itens e a melhora da gestão.

Além disso, o almoxarifado se alinha à Política de Gestão Sustentável de Material de Consumo e Bens Permanentes, constante do novo Plano de Logística Sustentável, reafirmando o compromisso do Poder Judiciário em gerir seus recursos de modo eficiente e sustentável.

Assessoria de Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO