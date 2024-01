Adesivaço da Banda do Vai Quem Quer é neste sábado (13/01)

Quem adesivar o veículo vai ganhar um abadá da Banda 2024

Que tal fantasiar também seu carro para este Carnaval de 2024 com um lindo e colorido adesivo da Banda do Vai Quem Quer?! O maior bloco de Carnaval de rua da região Norte do Brasil, a Banda do Vai Quem Quer, realiza na manhã deste sábado (13/01), um adesivaço na sede do bloco ( Av.Joaquim Nabuco, 2368-centro), no horário de 9h até 11h.

Outra boa notícia anunciada pela presidente da BVQQ, Siça Andrade é que quem adesivar o veículo vai ganhar um abadá da Banda que dará direito ao cordão de isolamento do bloco do desfile deste ano.

Mais informações para vendas pelo whatsap da Banda- 69 99978-2061

CALENDÁRIO ATIVIDADES BANDA 2024

10/01 quarta feira: coquetel de abertura da sede BVQQ ás 08h com Lançamento da venda do abadá promocional

13/01 sábado: Adesivaço de carros na Sede da BVQQ

23/01 terça feira: Coquetel de lançamento da Camisa 2024,

local: Mercado Cultural ás 9h

10/02 sábado: DESFILE da BVQQ; 15h coquetel na sede para convidados e 17h saída do cortejo e início do Desfile

Lembrando que a Banda do Vai Quem Quer é patrimônio cultural e imaterial do município e Estado e para desfilar conta com o apoio dos foliões que compram o abadá, Governo do Estado e Prefeitura de Porto Velho, além dos seguintes patrocinadores e parceiros.

PATROCINADORES:

Brahma

Ifome

Fortaleza do camarão

Urbano Norte

Brasil digital

Arte festas

Ou mais

Versátil

R1 eventos

PARCEIROS:

Gran Sapore

Personalize

Dmais make UP

AS MKT

Coronel Church

O Monarka

Grupo Quaresma

Yalle Dantas- diretora de Comunicação da BVQQ- whatsap 6999290-3939-

